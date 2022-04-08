Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека. Как страны объясняли свои позиции

За приостановку участия России в Совете по правам человека ООН проголосовали 93 государства. Москва в ответ объявила о решении покинуть организацию уже 7 апреля.

Генассамблея ООН 7 апреля приостановила участие России в Совете ООН по правам человека. В поддержку этой меры высказались 93 государства, против — 24, еще 58 воздержались.

Против проголосовали Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Центральная Африканская Республика, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве. В марте против резолюции, призывавшей к немедленному прекращению военных действий на Украине, проголосовали пять стран.

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«Российская Федерация приняла осознанное решение о досрочном выходе 7 апреля 2022 года из состава Совета ООН по правам человека», — объявил в тот же день постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов (именно в Женеве проходит работа СПЧ ООН).

Как было инициировано приостановление членства России

Впервые с инициативой исключить Россию из Совета по правам человека ООН (СПЧ ООН) выступили американские сенаторы.

Как разные страны объяснили свою позицию

Перед началом голосования по проекту резолюции прошло ее обсуждение.

Первым выступил украинский представитель Сергей Кислица. Он процитировал первого президента России Бориса Ельцина: «Наш основной приоритет заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех прав человека и свобод во всей их целостности, в том числе политические и гражданские права». «Мы можем лишь сожалеть, что демократические чаяния народа России в начале 1990-х годов были превращены в нечто противоположное», — продолжил он. Кислица подчеркнул, что у членов ГА ООН есть возможность показать, что они — не безразличные наблюдатели.

Сергей Кислица. Он процитировал первого президента России Бориса Ельцина: «Наш основной приоритет заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех прав человека и свобод во всей их целостности, в том числе политические и гражданские права». «Мы можем лишь сожалеть, что демократические чаяния народа России в начале 1990-х годов были превращены в нечто противоположное», — продолжил он. Кислица подчеркнул, что у членов ГА ООН есть возможность показать, что они — не безразличные наблюдатели. Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, в свою очередь, заявил, что «сейчас не время и не место для театрального пафоса и патетики в стиле представителя Украины».

при ООН Геннадий Кузьмин, в свою очередь, заявил, что «сейчас не время и не место для театрального пафоса и патетики в стиле представителя Украины». Представитель Казахстана Ерлан Алимбаев сообщил, что его страна проголосует против принятия резолюции. «С нашей точки зрения, принятие проекта резолюции не позволит сделать вклад в разрешение конфликта. Сейчас важно не подрывать переговорный процесс», — пояснил Алимбаев. Рассмотрение проекта резолюции должно основываться на результатах независимого расследования нарушения прав человека на Украине, продолжил он. «Только после получения конкретных заключений и достоверной информации Генеральная ассамблея может рассмотреть этот вопрос», — заключил постпред Казахстана.

Ерлан Алимбаев сообщил, что его страна проголосует против принятия резолюции. «С нашей точки зрения, принятие проекта резолюции не позволит сделать вклад в разрешение конфликта. Сейчас важно не подрывать переговорный процесс», — пояснил Алимбаев. Рассмотрение проекта резолюции должно основываться на результатах независимого расследования нарушения прав человека на Украине, продолжил он. «Только после получения конкретных заключений и достоверной информации Генеральная ассамблея может рассмотреть этот вопрос», — заключил постпред Казахстана. Обвинения, выдвинутые в адрес России в связи с событиями в Буче, должны основываться на фактах, заявил представляющий Китай Чжан Цзюнь. «До тех пор пока полная картина не будет понятна, все стороны должны избегать необоснованных обвинений», — сказал он и в итоге голосовал против.

Что такое Совет по правам человека ООН

Совет по правам человека ООН — вспомогательный орган Генассамблеи ООН, его задача — продвигать ценности прав человека и защищать их. СПЧ ООН был создан в 2006 году взаимен Комиссии по правам человека, базируется в Женеве. В него входят 47 стран-членов, которые избираются на трехлетний срок, при этом максимальный срок членства в совете не должен превышать шести лет подряд. Места в совете распределяются между региональными группами ООН по принципу квот для каждой региональной группы.13 мест выделено для государств Африки, 13 — для государств Азии, шесть — для стран Восточной Европы, восемь — странам Латинской Америки и Карибского бассейна, и семь мест — для западноевропейских и других государств, включая США, Канаду и Израиль.

Согласно резолюции Генассамблеи ООН 60/251, утверждающей создание СПЧ ООН, его члены «должны поддерживать самые высокие стандарты в области поощрения и защиты прав человека». В случае грубых и систематических нарушений этих прав члены Генассамблеи ООН двумя третями голосов могут приостановить членство любой из стран, входящих в СПЧ.

Кого исключали из СПЧ ООН

До 7 апреля единственной страной, членство которой в СПЧ ООН приостанавливалось, была Ливия. Соответствующее решение было принято 1 марта 2011 года из-за жестокого подавления антиправительственных демонстраций тогдашним лидером страны Муаммаром Каддафи. Инициатива об отстранении Ливии исходила от самого СПЧ ООН. Тогда решение об отстранении Ливии поддержал действующий генсек ООН Пан Ги Мун. В своем обращении к членам Генассамблеи ООН перед голосованием он заявил, что в организацию поступали сообщения о том, что правительственные силы Ливии беспорядочно стреляли по мирным демонстрантам и бомбили военные базы на востоке страны.

Членство Ливии в СПЧ ООН было восстановлено спустя восемь месяцев, в ноябре 2011 года. Государства члены — ООН приняли решение о восстановлении страны подавляющим большинством голосов. Такому решению поспособствовало свержение Каддафи и обещания правительства в Триполи поощрять и защищать права человека, демократию и верховенство права, а также намерение сотрудничать с соответствующими международными правозащитными механизмами.

Как США покидали СПЧ ООН

В 2018 году США покинули Совет по правам человека ООН по инициативе президента Дональда Трампа. «Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность не позволяет нам оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая высмеивает права человека», — сказала тогда постпред США при ООН Никки Хейли, комментируя решение Вашингтона. Совет, по ее словам, «был защитником нарушителей прав человека и выгребной ямой политической предвзятости».

Спустя три года, уже при президенте Джо Байдене, США вернулись в СПЧ ООН. За восстановление их членства проголосовали 168 стран.