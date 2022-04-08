Детская обувь, зубная паста, подгузники… Каких ещё товаров коснётся госрегулирование цен в Беларуси

В Беларуси поменялись подходы к регулированию цен, пишет БЕЛТА.

Для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям Роман Головченко, премьер-министр, подписал постановление, которым точечно изменены подходы к государственному ценовому регулированию.

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Во-первых, уточняется перечень товаров первой необходимости и лекарства. На них нельзя повышать цену чаще чем на 1,2% в месяц без согласования с Комиссией по ценообразованию при Совмине. Это и есть «жёсткое» регулирование.

Госрегулирование введено не только на продтовары с учётом их соответствия социальной значимости, но и на ряд непродовольственных позиций. К ним отнесли:

мыло,

туалетную бумагу,

бумажные салфетки,

подгузники,

гигиенические пакеты,

синтетические моющие и чистящие порошкообразные средства,

зубную пасту,

детскую обувь и чулочно-носочные изделия.

Также на 5% снижены предельные размеры оптовых и торговых надбавок на:

мясо (говядину, свинину, курицу, кости),

хлеб,

макаронные изделия.

Размеры надбавок с представителями крупных торговых сетей согласованы. Кстати, в Беларуси продолжает действовать ранее подписанное с ритейлом соглашение о предоставлении скидок социально незащищенным категориям граждан.