Детская обувь, зубная паста, подгузники… Каких ещё товаров коснётся госрегулирование цен в Беларуси

В Беларуси поменялись подходы к регулированию цен, пишет БЕЛТА.
Для поддержания ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям Роман Головченко, премьер-министр, подписал постановление, которым точечно изменены подходы к государственному ценовому регулированию.
Во-первых, уточняется перечень товаров первой необходимости и лекарства. На них нельзя повышать цену чаще чем на 1,2% в месяц без согласования с Комиссией по ценообразованию при Совмине. Это и есть «жёсткое» регулирование.
Госрегулирование введено не только на продтовары с учётом их соответствия социальной значимости, но и на ряд непродовольственных позиций. К ним отнесли:
- мыло,
- туалетную бумагу,
- бумажные салфетки,
- подгузники,
- гигиенические пакеты,
- синтетические моющие и чистящие порошкообразные средства,
- зубную пасту,
- детскую обувь и чулочно-носочные изделия.
Также на 5% снижены предельные размеры оптовых и торговых надбавок на:
- мясо (говядину, свинину, курицу, кости),
- хлеб,
- макаронные изделия.
Размеры надбавок с представителями крупных торговых сетей согласованы. Кстати, в Беларуси продолжает действовать ранее подписанное с ритейлом соглашение о предоставлении скидок социально незащищенным категориям граждан.