В среду, 6 апреля, побывал в магазинах разных торговых сетей. Мой интерес был связан конкретно с покупкой яблок.

Яблок не оказалось

Первым по пути оказался «Хит! Экспресс». Яблок в продаже не было. Ассортимент овощей и фруктов смотрите на фото. На мои вопросы о яблоках продавцы отвечали: «Были вчера», «Должны привезти, а когда — нам не говорят», «Будут и белорусские, будут и привозные».

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Так польские или турецкие?

В «Евроопте» в ТЦ «Маяк» яблоки порадовали своим видом. Цена стояла от 4,99 до 5,99 рубля за килограмм. На вопрос «Чьи яблоки?» продавцы, видимо, по привычке ответили: «Польские». Но когда стал уточнять, почему производитель не указан на ценнике, сказали, что точно не знают. Белорусских яблок в продаже не было (кстати, в каталоге этой сети в интернете указано, что производитель — Турция).

И те, и другие

В магазине «Продукты» универмага «Слуцк» продавались белорусские яблоки по 1,80 рубля за килограмм, а яблоки «Голден» — 3,37 рубля за кило.

Яблок не оказалось

Впервые побывал в магазине «Копеечка» рядом с мебельной фабрикой по улице Копыльской. Яблок в продаже не оказалось. Как вежливо объяснили продавцы, белорусских сортов завезли немного (они даже сходили и проверили в подсобку) по цене 2,49 рубля, но их уже распродали. Привозят сюда только отечественные яблоки. Сейчас ждут очередного поступления.

Отоварился на рынке

Вот такая состоялась у меня «яблочная» прогулка. А отоварился на рынке — купил за 2,80 рубля за килограмм.

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