Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2022 года, по предварительным данным, составили 7 571,7 млн долларов.

За март этого года золотовалютные резервы снизились на 692,9 млн долларов (на 8,4%) после снижения в феврале на 259,1 млн долларов (на 3,0%).

Снижение показателя международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 100 млн долларов, продажей в начале марта Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также переводом части средств в иностранной валюте в активы, формально не относящиеся к резервным активам по международным стандартам, информирует Нацбанк.

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Поддержанию уровня золотовалютных резервов в марте способствовало поступление иностранной валюты в бюджет, а также увеличение стоимости монетарного золота.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объём международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее 7,0 млрд долларов.