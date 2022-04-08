«Чёртов» мост в Слуцке перекрыли для ремонта. Планируйте свой маршрут другим путём

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«Чёртов» мост ремонтируют. Пройти по нему нельзя — его разобрали. Планируйте свой маршрут другим путём.

Фото: Олеся Белая