В Слуцке ЖЭУ-4 переехало в новое здание. Но недалеко

Отдел новостей
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Жилищно-эксплуатационный участок №4, который находился по ул. Виленская, 55, переехал на ул. Виленская, 73 (в здании общежития).

Об этом сообщает КУП «Слуцкое ЖКХ», пишет «Слуцкі край».

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