«Он начал писать каждый день, просил скинуть мои фото, присылал свои обнажённые». Случчанка рассказала о подкате женатого мужчины

«Нельзя… Нельзя, мой друг родной. Любить одну, гулять с другой», — так писал Сергей Есенин. Эта тема актуальна не только для мужчин, но и для женщин в наше время.

Расскажу одну интересную историю из своей жизни, которая со мной произошла.

Мне 29 лет, и я уже 5 лет в браке. В детстве встречалась с разными мальчиками. Был у меня парень Максим, который, кстати, уже давно женат и у которого две дочки есть. В социальных сетях он пишет о том, что безмерно счастлив, любит свою жену и деток.

Я и Максим в 16 лет пытались встречаться: ходили за ручку, говорили всем, что у нас любовь, считали, что мы друг другу идеально подходим и весь мир крутится вокруг нас. В общем, всё как у подростков. Повстречались недолго, и я переехала в другой город.

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Прошло много лет. Мы не виделись столько же, и вдруг через общего знакомого мне Максим передаёт «привет». Я была удивлена, но мне было всё равно. Как вы понимаете, на этом рассказ не заканчивается. Спустя пару месяцев мне приходит от него сообщение. Холодная переписка с моей стороны, куча вопросов в голове и полное непонимание, что вообще происходит.

Он начал писать каждый день, предлагал встретиться, просил скинуть мои фото, но на все его предложения получал отказ. Максим рассказывал, как ему надоела его жена с детьми, быт, работа.

Спустя ещё несколько месяцев холодного диалога он понял, что надо действовать решительнее, и начал присылать мне свои обнажённые фото. Подтекст уловила сразу. Человек я мягкий, а его сообщения с вложенными файлами меня выводили из себя.

Еле держалась, чтобы не послать, но моя вежливость говорила: «Не смей! Отнесись с пониманием!» Каждый раз я писала что-то нейтральное, где он голый в примерочной: «Хорошая идея, надо и мне сходить по магазинам». Строила из себя дурочку, которой никогда не являлась. Ситуация накалялась, и он предлагал мне приехать и снять номер в гостинице, чтобы уединиться.

Максим пропустил мой отказ мимо ушей и продолжал дальше скидывать фотографии и видео подобного плана. Можно было бы рассказать всё своему мужу или его жене, но брать на себя ответственность за разрушение чужой семьи я не хотела.

Я не понимаю логику Максима. Ведь я взрослая девушка, которая вкладывает в себя каждый месяц большие деньги, которая развивается, которая любит и ценит себя. С чего бы мне ему давать? Он говорит, что секс для здоровья полезен двоим, но если у меня здоровья хоть отбавляй и я не хочу с ним черпать это «здоровье».

Пока что он уже пару дней не объявляется, я надеюсь, он всё понял и нашёл себе новую жертву из своего города. Мне искренне жаль его жену, которая каждый день готовит ему ужин и даже не подозревает ничего.

Моя женская солидарность в этой ситуации работать не хочет, хватает своих проблем, а отягощать себя новыми — плохая идея. И что касается Максима: как известно, «свинья» везде грязь найдёт. После таких историй становится жутко, а всё ли нам известно о своих супругах?