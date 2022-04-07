«Белгоспищепром»: сахар и соль в Беларуси не закончатся

Игорь Груцо, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром», рассказал о запасах на внутреннем рынке сахара и соли, пишет БЕЛТА.
«Мы ежегодно производим около 500-600 тыс. т сахара. Максимальное потребление внутри страны составляет 350 тыс. т. Все разговоры, что сахар завтра-послезавтра может закончиться, ничем не обоснованы. С самого начала урожая мы делаем прогноз, сколько сахара у нас будет, составляем определённые балансы совместно с МАРТ, определяем, сколько сахара пойдёт в торговлю, сколько на промышленную переработку, а также видим, какой экспортный потенциал у нас имеется», — сказал Игорь Груцо.
По его словам, страна полностью обеспечена отечественным сахаром. «В ежедневном режиме мы отслеживаем ситуацию по сахару. Хочу заверить, что по данной продукции никаких проблем мы не видим», — добавил начальник управления.
Что касается соли, то на внутреннем рынке Беларуси 17-18% традиционно занимала украинская соль. «Ввиду последних событий эти проценты рынка пришлось заместить. В нашей стране два предприятия занимаются производством соли — «Беларуськалий» и «Мозырьсоль». В частности, «Мозырьсоль» ежегодно производит около 450 тыс. т соли, на внутренний рынок поставляется порядка 151 тыс. т. Следовательно, мощности только одного этого предприятия в три раза превышают потребности внутреннего рынка, — рассказал эксперт. — Традиционно «Мозырьсоль» было экспортно ориентированным предприятием. Заместить украинскую соль не составило проблемы. Поэтому запасать соль на недели, месяцы вперёд нет никакой необходимости».