«Белгоспищепром»: сахар и соль в Беларуси не закончатся

Игорь Груцо, начальник управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром», рассказал о запасах на внутреннем рынке сахара и соли, пишет БЕЛТА.

«Мы ежегодно производим около 500-600 тыс. т сахара. Максимальное потребление внутри страны составляет 350 тыс. т. Все разговоры, что сахар завтра-послезавтра может закончиться, ничем не обоснованы. С самого начала урожая мы делаем прогноз, сколько сахара у нас будет, составляем определённые балансы совместно с МАРТ, определяем, сколько сахара пойдёт в торговлю, сколько на промышленную переработку, а также видим, какой экспортный потенциал у нас имеется», — сказал Игорь Груцо.

Реклама

По его словам, страна полностью обеспечена отечественным сахаром. «В ежедневном режиме мы отслеживаем ситуацию по сахару. Хочу заверить, что по данной продукции никаких проблем мы не видим», — добавил начальник управления.

Что касается соли, то на внутреннем рынке Беларуси 17-18% традиционно занимала украинская соль. «Ввиду последних событий эти проценты рынка пришлось заместить. В нашей стране два предприятия занимаются производством соли — «Беларуськалий» и «Мозырьсоль». В частности, «Мозырьсоль» ежегодно производит около 450 тыс. т соли, на внутренний рынок поставляется порядка 151 тыс. т. Следовательно, мощности только одного этого предприятия в три раза превышают потребности внутреннего рынка, — рассказал эксперт. — Традиционно «Мозырьсоль» было экспортно ориентированным предприятием. Заместить украинскую соль не составило проблемы. Поэтому запасать соль на недели, месяцы вперёд нет никакой необходимости».