Житель Слуцкого района дал машину пьяному родственнику. Погибли два человека

Прокуратура Слуцкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего случчанина, который разрешил своему дяде, находившемуся в алкогольном опьянении, сесть за руль технически неисправного автомобиля. Это повлекло смерть двух граждан, пишет Генеральная прокуратура РБ.

Как установлено в ходе суда, случчанин незадолго до трагедии приобрёл машину Renault, у которой были неисправны ходовая и тормозная системы.

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По просьбе своего дяди, который находился в алкогольном опьянении, обвиняемый 5 августа 2021 года разрешил ему сесть за руль неисправного автомобиля для поездки в соседнюю деревню за спиртным. На обратном пути дядя отвлёкся от управления и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.

В результате ДТП погибли водитель и один из пассажиров – брат обвиняемого. Находившийся в момент ДТП в Renault обвиняемый получил телесные повреждения.

С учётом представленных гособвинителем доказательств суд Слуцкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.318 Уголовного кодекса Республики Беларусь мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор вступил в законную силу.