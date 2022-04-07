Только один день, 15 апреля, в Слуцке в ГДК — детское шоу «Приключения миньонов». Для юных зрителей приготовили сказочное, интерактивное, весёлое представление. На нём гости встретят своих любимых персонажей, поиграют с ними. Шоу «Приключения миньонов» поможет восхититься цирковым искусством и зарядиться позитивом.

Вас ожидает: фото, призы, ярмарка, сладости, сувениры.

Детям до 6 лет при наличии билета у сопровождающего (ребёнок на руках) ВХОД БЕСПЛАТНО.

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Цена: 12 руб. и 15 руб.

Время работы кассы:

пт: 9.00-18.00

сб: 9.00-16.00

Дата представлений: 15 апреля в 13.00 и 18.00

Контакты:

Телефон: (801795) 5 73 26;

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