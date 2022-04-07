Только один день, 15 апреля, в Слуцке в ГДК — детское шоу «Приключения миньонов». Для юных зрителей приготовили сказочное, интерактивное, весёлое представление. На нём гости встретят своих любимых персонажей, поиграют с ними. Шоу «Приключения миньонов» поможет восхититься цирковым искусством и зарядиться позитивом.
Вас ожидает: фото, призы, ярмарка, сладости, сувениры.
Детям до 6 лет при наличии билета у сопровождающего (ребёнок на руках) ВХОД БЕСПЛАТНО.
Цена: 12 руб. и 15 руб.
Время работы кассы:
- пт: 9.00-18.00
- сб: 9.00-16.00
Дата представлений: 15 апреля в 13.00 и 18.00
Контакты:
ООО Арт-Ап УНП 291474236