Случчанка Светлана тяжело воспринимает перемены, которые стали происходить с дочерью-подростком. Она переживает, что мало времени ей уделяет, и боится «упустить» её. Почему возникают конфликты с подростками и как наладить отношения, объясняет психолог Марина Чижик.



Воспитывать помогают родители

«Я разведена, мне 38 лет, дочери — 14. Мой брак рано распался, больше замужем не была. Живём в общежитии, работаю в магазине. Работа отнимает много времени, иногда приходится возвращаться домой за полночь. Воспитывать дочь мне помогают родители. У них отдельная квартира, — рассказала Светлана. — И она большую часть времени проводит у них. Я не возражаю, потому что там удобнее и под присмотром. Стараюсь уделять ей всё свободное время. Хотя я вижу, что бабушка с дедушкой её балуют, а она этим пользуется.

На глазах стала меняться

Дочь на глазах стала меняться: дерзит, хамит мне, несколько раз ловила на вранье. Приходим из магазина, спрашиваю: «Ты руки помыла?» Она отвечает: «Да». При этом мыло сухое и полотенце. Говорю: «Зачем обманываешь?» А она: «Отстань от меня!» Классный руководитель говорила, что её видели с электронной сигаретой. В семье у нас никто не курит. Все устремления — на улицу, погулять с подружками. Опаздывает ко времени, о котором договариваемся. Отметки стали хуже.

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Знаю, что ей нравится парень. Она как собирается с ним погулять, то наносит яркий макияж. Когда вижу, как она красит губы и «поливается» туалетной водой, уровень моей злости зашкаливает. Мне в этот момент особенно плохо, хочется её запереть дома.

Её подруги уже ночуют у молодых людей. Просилась и моя, но мы не разрешили. Родители «парня» тоже сказали: «Исполнится 18, тогда и ночуйте». Хорошо, что и они как-то сдерживают.

«Всё вернётся»

У меня строгая и «эмоционально сухая» мама. В детстве я тоже огрызалась, а папа тогда говорил: «Не делай так. Всё вернётся, надо мать ценить». Вот оно и вернулось. Но в целом мы взрослых слушались, боялись, хотя отец меня никогда не бил. Я понимаю, что мой ребёнок не совсем испорчен. В ней много хорошего: может покормить, пожалеть собаку, кота на улице. Когда болела бабушка, то отдала ей накопленные деньги на лекарства.

Одолевает страх

Но иногда я дохожу до отчаяния. Боюсь, что моя дочь станет распутной, легкодоступной для парней. Поломает себе жизнь, рано выйдет замуж, останется без образования. Чувствую, что не справляюсь. Боюсь потерять связь с дочерью. Виню себя за то, что у нас неполная семья. Может быть, если бы был отец, всё было бы иначе. Я пробовала спрашивать совета у мужа, у которого теперь другая семья, но он отшучивается: «Если не можешь остановить беспредел, надо его возглавить». Никак не влияет на дочь, только даёт деньги. Где та грань, чтобы окончательно не испортить отношения с самым родным человеком?»

«Пытаться понять, а не судить»

«Страхи и опасения матери понятны. Подростковый возраст (12-16 лет) — один из самых сложных периодов для родителей, — комментирует ситуацию психолог Марина Чижик. — Происходит половое созревание, активный гормональный всплеск, осознание собственной индивидуальности. Дети становятся нарочито важными, стремятся к самоутверждению. Чтобы подчеркнуть свою независимость, начинают курить, заводят «любовь», отрицают общепринятые нормы. Авторитетом становятся не родители, а сверстники, своя компания. Для девочек в это время характерна мечтательность, капризы, неудовлетворённость собой, нервозность, повышенная чувствительность. Ситуацию в данном случае усугубляет отдельное проживание дочери и занятость матери. Разное поведение взрослых: то, что не разрешит мать, разрешит бабушка.

Меняем стиль взаимоотношений

Что предпринять взрослым, чтобы ребёнок не попал в плохую компанию, не потерял интерес к учёбе и не отдалился от родителей окончательно в этот период?

Нужно изменить стиль взаимоотношений. Светлане не стоит винить себя за то, что семья «неполная». Нужно исходить из той ситуации, которая есть. Очень важно договориться с родителями — выработать единую стратегию реагирования на поступки. Иначе подросток будет подчиняться тому, кого легко «продавить». А если все заодно, то манипуляции не пройдут.

Что делаем:

Несмотря на стремление «уйти на улицу, к друзьям», важно оказывать подростку поддержку и помощь.

Исключить назидательный тон, демонстративную слежку. Не приказы, а просьбы. Не нотации, а пожелания. Не контроль, а просьба сообщать.

Попытаться быть другом: накраситься вместе с дочерью, сделать вместе маску, посоветоваться, что купить себе из одежды. Подросток должен видеть, что с его мнением считаются. Быть и родителем, и равным партнёром.

Если вы не знаете, с кем общается ваш ребёнок, пригласите его друзей, дайте возможность детям «быть самостоятельными». Познакомьтесь с родителями друзей, сходите к классному руководителю, школьному психологу. Почти всегда педагоги видят и знают про окружение ребёнка больше, чем родители.

Пытаться понять, а не судить. Представьте, что вы — подруга. Не взывать к совести фразами: «Мы тебя кормим, одеваем» или «Я старше, больше знаю». Это вызовет протест. Если подросток о чём-то говорит, значит, для него это важно.

Не критиковать и не сравнивать с собой: «Да что там твои проблемы, а вот у меня…». Надо слушать, отложив все свои дела.

Приглашайте подростка к диалогу: «Давай поговорим».

Больше хвалите. Нельзя сочетать похвалу и ругань. Будет замечена только ругань.

Ненавязчиво напоминайте об обязанностях: «Я прошу тебя, вынеси мусор. Поменяй, пожалуйста, воду в миске собаке».

Не требуйте мгновенного выполнения просьбы. Дайте ребёнку время обдумать 10-15 минут.

Наказание оговаривайте заранее. Например, за опоздание на час меньше будет «сидеть» в интернете и др.

Говорите ребёнку чаще, что вы его любите, что с любой проблемой он может обращаться к вам в первую очередь и в любое время».



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