Как найти злостных пожирателей электроэнергии. Немецкий опыт

Сегодня для потре­бителей Германии актуален вопрос, как сэко­номить на электроэнергии. На фоне роста цен на энергоносители не помешает поискать злостных пожирателей электроэнергии в своём жилище.



Германия является лидером по стоимости электричества. Сравнительный портал Verivox обнародовал стоимость около 31,80 цента, которые немцы платят за киловатт-час. Это примерно в два раза дороже, чем платят жители соседних Нидер­ландов. Кроме того, цены продолжают расти. По данным Verivox, за последний год они выросли на 38,8%. Поэтому многие задумываются об эко­но­мии на личном потреблении.

Присмотритесь к гаджетам

Сколько электроэнергии потребляет домохозяй­ство, зависит в первую очередь от того, сколько в нём проживает людей. Тем не менее есть и настоящие пожиратели электро­энергии, содержание которых обходится в кругленькую сумму. Во время действия коронавирусных огра­ничений, когда многие люди начали работать удалённо из дома, большое количество электроэнергии расходуется на общение и развлечение.

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По данным Консуль­тативного центра потребителей, в среднем на долю этих статей приходится почти треть потребления электроэнергии. Поэтому стоит присмотреться к теле­ви­зорам, компьютерам и игровым консолям, оценить расход электроэнергии и рассмотреть вариант замены на более энергосберегающие.

Потребители также могут сэкономить электроэнергию, если не будут использовать режим ожидания на всех устройствах.

Внимание бытовым приборам

Следующими пожира­телями электроэнергии в доме являются большие старые бытовые приборы. Если у вас в доме всё ещё есть стиральная машина ваших роди­телей, вам следует задуматься о покупке новой техники. Старые холодильники и морозильные камеры могут быть настоящими пожира­телями энергии, потому что они работают без остановки.

При покупке нового холодильника стоит обратить внимание на маркировку энергоэффективности. После изменения маркировки энергоэф­фективности в марте 2021 года самыми энергосберегающими является категория А.

Работают и такие советы. Не ставьте холодильники рядом с отопительными приборами. Установите правильную темпера­туру. «Восемь градусов рекомендуются как правильная темпе­ратура холодильника для средней части камеры», — сказал Норберт Эндрес, консультант по энерге­тике в потребительском центре.

Плотно заполняйте холодильник. Так будет охлаждаться не только воздух в холодильнике, но и продукты. Регулярно размораживайте морозильные камеры.

Тепловые насосы: потребители могут сэкономить до 80%

Ещё одним устрой­ством, которое может потреблять большое количество энергии, может быть старый тепловой насос. Согласно данным энерге­тической компании Eon, насосы являются одними из самых больших пожирателей электроэнергии в доме, поскольку для превра­щения холод­ной воды в горя­чую требуется электричество, и немало.

Замена старой модели на новую быстро окупится. По данным haus.de, новые устройства потребляют до 80% меньше энергии. Как и в случае с другими устройствами, при покупке следует обращать внимание на максимально возможный класс энергоэффективности.

Электричество на кухне

Можно сэкономить много электроэнергии при приготовлении пищи на электроплитах и в электродуховках. Центр консультаций потребителей советует: если вы хотите сэкономить не только электроэнергию, но и время, вам следует готовить с крышкой, использовать мало воды и сначала кипятить воду в чайнике, а не в кастрюле.

Бытует ещё одно заблуждение о необ­ходимости предварительного разогрева духовки перед тем, как поста­вить туда блюдо. Это часто не нужно, особенно при приготовлении хлеба, пирожных, замороженных продуктов, то есть там, где корочка образуется относительно поздно, и поможет существенно сэкономить электроэнергию.

Освещение для бережливых

Освещение в доме или квартире в определённых случаях также может быть пожирателем электроэнергии. А именно, когда вместо светодиодов или энергосберегающих ламп используются галогенные лампы или лампочки. Замена ламп позво­лит сэкономить до 90% электроэнергии. Напольные или настольные лампы с блоком питания также потребляют много энергии. Так как расход электроэнергии фиксируется и тогда, когда осветительные приборы выключены.

Центр защиты прав потребителей рекомендует вынимать вилку из розетки или использовать отключаемый удлинитель.

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ