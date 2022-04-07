Как найти злостных пожирателей электроэнергии. Немецкий опыт

Сегодня для потребителей Германии актуален вопрос, как сэкономить на электроэнергии. На фоне роста цен на энергоносители не помешает поискать злостных пожирателей электроэнергии в своём жилище.
Германия является лидером по стоимости электричества. Сравнительный портал Verivox обнародовал стоимость около 31,80 цента, которые немцы платят за киловатт-час. Это примерно в два раза дороже, чем платят жители соседних Нидерландов. Кроме того, цены продолжают расти. По данным Verivox, за последний год они выросли на 38,8%. Поэтому многие задумываются об экономии на личном потреблении.
Присмотритесь к гаджетам
Сколько электроэнергии потребляет домохозяйство, зависит в первую очередь от того, сколько в нём проживает людей. Тем не менее есть и настоящие пожиратели электроэнергии, содержание которых обходится в кругленькую сумму. Во время действия коронавирусных ограничений, когда многие люди начали работать удалённо из дома, большое количество электроэнергии расходуется на общение и развлечение.
По данным Консультативного центра потребителей, в среднем на долю этих статей приходится почти треть потребления электроэнергии. Поэтому стоит присмотреться к телевизорам, компьютерам и игровым консолям, оценить расход электроэнергии и рассмотреть вариант замены на более энергосберегающие.
Потребители также могут сэкономить электроэнергию, если не будут использовать режим ожидания на всех устройствах.
Внимание бытовым приборам
Следующими пожирателями электроэнергии в доме являются большие старые бытовые приборы. Если у вас в доме всё ещё есть стиральная машина ваших родителей, вам следует задуматься о покупке новой техники. Старые холодильники и морозильные камеры могут быть настоящими пожирателями энергии, потому что они работают без остановки.
При покупке нового холодильника стоит обратить внимание на маркировку энергоэффективности. После изменения маркировки энергоэффективности в марте 2021 года самыми энергосберегающими является категория А.
Работают и такие советы. Не ставьте холодильники рядом с отопительными приборами. Установите правильную температуру. «Восемь градусов рекомендуются как правильная температура холодильника для средней части камеры», — сказал Норберт Эндрес, консультант по энергетике в потребительском центре.
Плотно заполняйте холодильник. Так будет охлаждаться не только воздух в холодильнике, но и продукты. Регулярно размораживайте морозильные камеры.
Тепловые насосы: потребители могут сэкономить до 80%
Ещё одним устройством, которое может потреблять большое количество энергии, может быть старый тепловой насос. Согласно данным энергетической компании Eon, насосы являются одними из самых больших пожирателей электроэнергии в доме, поскольку для превращения холодной воды в горячую требуется электричество, и немало.
Замена старой модели на новую быстро окупится. По данным haus.de, новые устройства потребляют до 80% меньше энергии. Как и в случае с другими устройствами, при покупке следует обращать внимание на максимально возможный класс энергоэффективности.
Электричество на кухне
Можно сэкономить много электроэнергии при приготовлении пищи на электроплитах и в электродуховках. Центр консультаций потребителей советует: если вы хотите сэкономить не только электроэнергию, но и время, вам следует готовить с крышкой, использовать мало воды и сначала кипятить воду в чайнике, а не в кастрюле.
Бытует ещё одно заблуждение о необходимости предварительного разогрева духовки перед тем, как поставить туда блюдо. Это часто не нужно, особенно при приготовлении хлеба, пирожных, замороженных продуктов, то есть там, где корочка образуется относительно поздно, и поможет существенно сэкономить электроэнергию.
Освещение для бережливых
Освещение в доме или квартире в определённых случаях также может быть пожирателем электроэнергии. А именно, когда вместо светодиодов или энергосберегающих ламп используются галогенные лампы или лампочки. Замена ламп позволит сэкономить до 90% электроэнергии. Напольные или настольные лампы с блоком питания также потребляют много энергии. Так как расход электроэнергии фиксируется и тогда, когда осветительные приборы выключены.
Центр защиты прав потребителей рекомендует вынимать вилку из розетки или использовать отключаемый удлинитель.
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