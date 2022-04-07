Слуцкий сахарорафинадный комбинат начиная с 22 апреля начнёт выплачивать акционерам дивиденды по итогам за прошлый год. На одну акцию приходится 21,30 рубля (сумма до вычета подоходного налога в 13%).

Для сравнения: за 2020 год сумма дивидендов на одну акцию составила 5,4592 рубля. Получается, что за 2021-й акционеры — физлица и государство — получат в 3,9 раза больше.

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На долю Госкомимущества и 19 юридических лиц приходится 53,9115% акций. Напомним, что самый прибыльный сахарный завод страны перешёл под контроль государства в 2016 году.

По отчёту за январь-декабрь 2021 года Слуцкий сахарорафинадный комбинат получил чистой прибыли 46 839 000 рублей, а в 2020-м — 9 658 000 рублей. Получается, что предприятие заработало в 4,8 раза больше.