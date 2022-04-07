Капитальный ремонт Косого моста через реку Бычок планировался ещё в 2012 году, но он откладывался. А теперь дорожное сооружение на главной улице Слуцка, по которому проезжает почти весь транспорт города, сделают полностью новым.

Изготовление проекта на мост включили в ежегодный перечень выполнения работ в Слуцком районе.

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В марте служба заказчика ЖКУ Слуцкого района объявила тендер на выбор организации по выполнению проектно-изыскательских работ по объекту: «Мост через реку Бычок по ул. Ленина в г. Слуцке». Ориентировочная стоимость — 150 тысяч рублей.

Косой мост, как называют его случчане, построен в 1963 году. Его длина — 18,81 м. Последний раз объект обследовали в августе 2021 года, говорится в документах конкурса, выложенных в открытом доступе.

Источник финансирования строительства моста — средства инвестиционной программы.

— средства инвестиционной программы. Предполагаемые сроки начала реконструкции — март 2023 года.

Проект на новый мост должен появиться к концу этого года.

Напомним, что мост на этом месте через реку Бычок появился ещё в XII веке и является старейшим в городе. Столетиями он был деревянным, и только в 1960-х годах его сделали железобетонным.

Последний раз Косой мост реконструировался к «Дажынкам-2005». Точнее, это был косметический ремонт, который не затронул несущие конструкции. В 2021-м мост поставили первым в очереди на капитальный ремонт.

Кстати, в рубрике «Цены, которые вы не знали» «Кур’ер» писал, что весь мост целиком оценивается в сумму $130 000.

В октябре 2021 года на Косом мосту поставили клумбы, чтобы по нему не ездили инкассаторские машины, грузовики и иногда даже свадебные кортежи.

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