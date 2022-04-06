Умер политик Владимир Жириновский. О его смерти объявили прямо во время заседания в Госдуме

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Умер политик Владимир Жировский. О его смерти объявили прямо во время заседания в Госдуме
Фото: РИА-Новости

О смерти Жириновского прямо во время заседания в Госдуме РФ в среду, 6 апреля, сообщил Вячеслав Володин, председатель Госдумы:

«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».

Об этом пишет «Медуза».

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В ЛДПР подтвердили смерть Жириновского.

  • Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет. 2 февраля его госпитализировали с диагнозом COVID-19 в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идёт на поправку.
Умер политик Владимир Жировский. О его смерти объявили прямо во время заседания в Госдуме
Почему Россия его любит. Владимир Жириновский на обложке The New York Times Magazine после победы ЛДПР на выборах в Госдуму, 1994 год. Фото: Девяностые

 

Умер политик Владимир Жировский. О его смерти объявили прямо во время заседания в Госдуме
Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ