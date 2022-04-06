Умер политик Владимир Жириновский. О его смерти объявили прямо во время заседания в Госдуме

О смерти Жириновского прямо во время заседания в Госдуме РФ в среду, 6 апреля, сообщил Вячеслав Володин, председатель Госдумы:
«Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России».
Об этом пишет «Медуза».
В ЛДПР подтвердили смерть Жириновского.
- Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет. 2 февраля его госпитализировали с диагнозом COVID-19 в Центральную клиническую больницу Управления делами президента (ЦКБ) в Москве. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идёт на поправку.