«Я 60 лет назад сажал дубовую рощу и радуюсь ей до сих пор!» Случчанин о лесе, и что там происходит

Слова «посадим новые леса» мы слышим из года в год. А что в итоге? Иногда годами стоит и гниёт ель или берёза, а потом падает, что ни пройти ни проехать.

«Почему вырезают под корень?»

Казалось бы, деревья, которые только начинают сохнуть и повреждённые короедом, ещё хорошо пригодились бы как стройматериал. Что-то пошло бы на топливо. Кроме разбушевавшегося короеда, урон лесу наносит бурелом. Беспощадные ветра иногда ломают деревья как спички.

Возникает вопрос: почему некоторые участки леса, где можно выборочно удалить повреждённые стволы, вырезается под корень полностью — «от мала до велика»?

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Есть и обратные примеры. Лет 15 тому лесники Омговичского лесничества в районе деревни Молотково вырезали повреждённые стволы, не повредив растущий «молодняк» дуба. Прошло немного лет, и вот на этой площади около трёх гектаров растёт, радуя глаз, красивая дубовая роща. Правда, до того времени, когда дубы вырастут, сменится не одно поколение.

Урочище «Белое болото»

В 1957 году на площади около 100 га было подготовлено поле для посадки хвойника. Два года оно пустовало и заросло травой. Весной 1959 года под руководством лесников Зенка Брановичского из Нового Гудково и Михаила Тамилова из Старого Гудкова женщины из Подоресья в течение двух недель сажали там лес. Их возили на двух машинах ГАЗ-51, выделенных нашим колхозом «Победа».

Но уже в 1960 году по просьбе Брановицкого мы с мамой делали повторную посадку там, где саженцы не принялись. В 1961-1963 годах мы продолжали сажать лес в сторону нашего Новогудковского посёлка Возрождение. В посёлке в начале шестидесятых было ещё несколько домов, но потом и их не стало. Теперь до самой уречской дороги, распростёршись на несколько километров, растут сплошные леса.

Прошло более 60 лет, а лес, что и я садил, ещё такой молодой. А красавица дубовая роща войдёт в силу, когда «доживёт» до 300-летнего возраста. Наше послевоенное поколение видело, жило при таких волотах-дубах. Как жаль, что их уже нет.

Лес — наше основное богатство, и его надо беречь не на словах.

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