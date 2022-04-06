По численному прогнозу Белгидромета, в четверг, 7 апреля, в Слуцке потеплеет до +15°C, но ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. До конца недели будут идти кратковременные дожди,  сохранится ветреная погода.

Тепло, дожди и всё время сильный ветер. Какой будет погода в Слуцке до конца недели

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Тепло, дожди и всё время сильный ветер. Какой будет погода в Слуцке до конца недели

Тепло, дожди и всё время сильный ветер. Какой будет погода в Слуцке до конца недели