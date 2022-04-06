7 апреля — Всемирный день здоровья. Ежегодно девиз дня меняется в зависимости от значимости той или иной проблемы. В этом году он звучит так – «Наша планета, наше здоровье».

На фоне продолжающейся пандемии, экологического кризиса, натиска таких заболеваний, как рак, болезни сердца и лёгких, ВОЗ обращает внимание мирового сообщества на срочные действия, которые доступны каждому человеку для сохранения его здоровья. Пока, как показывает жизнь, заботиться о своём здоровье люди начинают, лишь когда недуг даст о себе знать.

Доказано, что здоровье населения в 50% определяется условиями и образом жизни, в 18–22 % — состоянием окружающей среды, 20 % — генетическими факторами (наследственность), 8–10 % — состоянием здравоохранения.

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Поэтому неслучайно всё больше людей посвящают досуг активности, следят за правильным питанием и достаточным сном.

12 советов

Международная группа врачей, диетологов и психологов разработала советы, которые помогут дольше быть активным и здоровым.

Тренируйте мозг: разгадывайте кроссворды, изучайте иностранные языки, производите подсчёты в уме. Так вы замедлите процесс возрастной деградации умственных способностей.

Найдите подходящую работу, которая будет в радость. Как утверждают учёные, это поможет чувствовать себя моложе и активнее.

Соблюдайте меру в еде: не ешьте слишком много или слишком мало.

Меню должно быть разнообразным. Так организм получит в достаточном количестве все необходимые компоненты и микроэлементы.

Имейте на всё своё мнение, не поддавайтесь чужому влиянию. Это поможет быть в хорошем настроении и реже впадать в уныние.

Найдите себе пару, чтобы сохранить чувства любви и нежности. Укреплению иммунной системы способствует гормон счастья (эндорфин), который вырабатывается в организме, когда человек влюблён.

Спите достаточное время в прохладной комнате (при температуре 17-18 градусов), это способствует сохранению бодрости. Дело в том, что от температуры окружающей среды зависит обмен веществ в организме. Сон должен быть не менее 8 часов. Желательно ложиться спать в одно и то же время.

Больше двигайтесь. Даже восемь минут физкультуры в день продлевают жизнь. Гимнастика, подвижные игры очень полезны для сердечно-сосудистой системы, лёгких, укрепления опорно-двигательного аппарата. Бег и ходьба укрепляют нервную и эндокринную системы, помогают избавиться от лишнего веса. Подсчитано, что за 1 час быстрой ходьбы сгорает до 35 граммов жировой ткани.

Периодически балуйте себя. Например, позволяйте себе съесть что–нибудь вкусненькое, если это доставляет вам удовольствие, или поваляйтесь в кровати, если этого хочется.

Не раздражайтесь по пустякам, не ругайте себя. Чувство удовлетворения собой и своими поступками продлевает жизнь.

Переключайтесь с физической деятельности на умственную и наоборот.

Придерживайтесь одного распорядка дня. Привычный ритм жизни помогает сохранять спокойствие. Человек, который не соблюдает режим дня, чаще раздражается, у него накапливается переутомление, а стресс или болезнь возникает чаще.

Любите себя, заботьтесь о своём здоровье!