«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 5 апреля. Заработная плата от 900 до 2800 рублей.

2500-2800 рублей

Бетонщик

Образование: среднее специальное образование

Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация: ООО «Белрентина»

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От 2300 рублей

Фармацевт-провизор/заведующий аптекой

Образование: законченное фармацевтическое образование

Другие пожелания: опыт работы 1-3 года

Организация: «БелЛекоЦентр»

1800 рублей

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ

Образование: среднее специальное

Дополнительные требования: техник-электрик, инженер-электрик

Организация: ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

От 1400 рублей

Специалист по мониторингу (доильно-молочных блоков)

Образование: среднее специальное техническое или высшее техническое образование

Другие пожелания: умение работать в команде, в условиях многозадачности

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

1130 рублей

Механик по ремонту транспорта

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: не указано

Организация: Минский филиал РУП почтовой связи «Белпочта»

1100 рублей

Мастер производственного участка

Образование: не указано

Другие пожелания: не указаны

Организация: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика»

От 1000 рублей

Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания

Образование: не ниже среднего (альтернатива срочной службе в армии)

Другие пожелания: гражданство РБ; до 28 лет, отсутствие ограничений по состоянию здоровья; отсутствие привлечений к уголовной ответственности, допускается наличие не более пяти привлечений к административной ответственности.

Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД РБ

1000 рублей

Главный бухгалтер (заместитель)

Образование: высшее

Другие пожелания: опыт работы от 5-ти лет

Организация: открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод»

1000 рублей

Инженер (ведущий)

Образование: среднее специальное

Другие пожелания: не указаны

Организация: КУП «Слуцкое ЖКХ»

От 900 рублей

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям

Образование: среднее

Другие пожелания: наличие соответствующих документов об образовании не ниже 4-го разряда

Организация: ОАО «Крановый завод»