«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 5 апреля. Заработная плата от 900 до 2800 рублей.

2500-2800 рублей

Бетонщик 

  • Образование: среднее специальное образование
  • Другие пожелания: опыт работы от 1 года

Организация:  ООО «Белрентина»

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 От 2300 рублей

Фармацевт-провизор/заведующий аптекой

  • Образование: законченное фармацевтическое образование
  • Другие пожелания: опыт работы 1-3 года

Организация: «БелЛекоЦентр»

1800 рублей

Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ

  • Образование: среднее специальное
  • Дополнительные требования: техник-электрик, инженер-электрик

Организация: ОАО «Белсельэлектросетьстрой»

 От 1400 рублей

  • Специалист по мониторингу (доильно-молочных блоков)
  • Образование: среднее специальное техническое или высшее техническое образование
  • Другие пожелания: умение работать в команде, в условиях многозадачности

Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»

 1130 рублей

Механик по ремонту транспорта

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания: не указано

Организация: Минский филиал РУП почтовой связи «Белпочта»

 1100 рублей

Мастер производственного участка   
  • Образование: не указано
  • Другие пожелания: не указаны

Организация: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика»

 От 1000 рублей

Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания

  • Образование: не ниже среднего (альтернатива срочной службе в армии)
  • Другие пожелания: гражданство РБ; до 28 лет, отсутствие ограничений по состоянию здоровья; отсутствие привлечений к уголовной ответственности, допускается наличие не более пяти привлечений к административной ответственности.

Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД РБ

1000 рублей

Главный бухгалтер (заместитель)

  • Образование: высшее
  • Другие пожелания: опыт работы от 5-ти лет

Организация: открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод»

 1000 рублей

Инженер (ведущий)

  • Образование: среднее специальное
  • Другие пожелания: не указаны

Организация: КУП «Слуцкое ЖКХ»

От 900 рублей

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям

  • Образование: среднее
  • Другие пожелания: наличие соответствующих документов об образовании не ниже 4-го разряда

Организация: ОАО «Крановый завод»

 