«Кур’ер» нашёл на сайтах по трудоустройству самые высокооплачиваемые вакансии в Слуцке и проверил их актуальность на 5 апреля. Заработная плата от 900 до 2800 рублей.
2500-2800 рублей
Бетонщик
- Образование: среднее специальное образование
- Другие пожелания: опыт работы от 1 года
Организация: ООО «Белрентина»
От 2300 рублей
Фармацевт-провизор/заведующий аптекой
- Образование: законченное фармацевтическое образование
- Другие пожелания: опыт работы 1-3 года
Организация: «БелЛекоЦентр»
1800 рублей
Мастер строительных и монтажных (ремонтно-строительных) работ
- Образование: среднее специальное
- Дополнительные требования: техник-электрик, инженер-электрик
Организация: ОАО «Белсельэлектросетьстрой»
От 1400 рублей
- Специалист по мониторингу (доильно-молочных блоков)
- Образование: среднее специальное техническое или высшее техническое образование
- Другие пожелания: умение работать в команде, в условиях многозадачности
Организация: ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»
1130 рублей
Механик по ремонту транспорта
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: не указано
Организация: Минский филиал РУП почтовой связи «Белпочта»
1100 рублей
Мастер производственного участка
- Образование: не указано
- Другие пожелания: не указаны
Организация: ОАО «Слуцкая мебельная фабрика»
От 1000 рублей
Милиционер, милиционер группы задержания, милиционер-водитель группы задержания
- Образование: не ниже среднего (альтернатива срочной службе в армии)
- Другие пожелания: гражданство РБ; до 28 лет, отсутствие ограничений по состоянию здоровья; отсутствие привлечений к уголовной ответственности, допускается наличие не более пяти привлечений к административной ответственности.
Организация: Слуцкий отдел Департамента охраны МВД РБ
1000 рублей
Главный бухгалтер (заместитель)
- Образование: высшее
- Другие пожелания: опыт работы от 5-ти лет
Организация: открытое акционерное общество «Слуцкий льнозавод»
1000 рублей
Инженер (ведущий)
- Образование: среднее специальное
- Другие пожелания: не указаны
Организация: КУП «Слуцкое ЖКХ»
От 900 рублей
Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям
- Образование: среднее
- Другие пожелания: наличие соответствующих документов об образовании не ниже 4-го разряда
Организация: ОАО «Крановый завод»