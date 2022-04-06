С понедельника в Слуцке перекроют улицы в районе костёла. Как будут ходить автобусы

С понедельника, 11 апреля, в Слуцке изменится движение автобусов по городским маршрутам 5и, 11, 15 и 21. Это связано с ремонтом участка улицы Магистральной и перекрытием движения на перекрёстке с улицей Зелёной. Об этом сообщает «Слуцкі край».

Движение по городским маршрутам 5и, 11, 15 и 21 будет организовано следующим образом:

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№5И Автобусный парк №2 – Чехова и №11 Автовокзал – Ивановского организуется по ул. Чехова до конечного ост.п. «Чехова» без выполнения промежуточных ост.п. «Ивановского», «Магистральная», «Костёл Святого Антония» и «Школа № 11». Отправление от конечного ост.п. «Чехова» будет осуществляться согласно действующему расписанию движения по маршрутам;

организуется по ул. Чехова до конечного ост.п. «Чехова» без выполнения промежуточных ост.п. «Ивановского», «Магистральная», «Костёл Святого Антония» и «Школа № 11». Отправление от конечного ост.п. «Чехова» будет осуществляться согласно действующему расписанию движения по маршрутам; №15 Автобусный парк №2 – Социа­ли­стическая организуется по ул. Иванов­ского с выездом на ул. Магистральная без выполнения промежуточных ост.п. «Чехова», «Костёл Святого Антония» и «Школа №11» с выполнением дополнительного промежуточного ост.п. «Ивановского».

организуется по ул. Иванов­ского с выездом на ул. Магистральная без выполнения промежуточных ост.п. «Чехова», «Костёл Святого Антония» и «Школа №11» с выполнением дополнительного промежуточного ост.п. «Ивановского». №21 Мясокомбинат – Суворова – Ивановского и № 21з Мясокомбинат – Зелёная – Ивановского будет выполнять движение без изменения схемы, однако без выполнения промежуточного ост.п. «Магистральная».

Справки по телефонам: 4-55-12, 4-53-57.