За три месяца 2022 года в Слуцком районе от укусов собак пострадали 43 человека, из них — 6 детей. От бездомных животных — только 10 жителей.

Об этом «Кур’еру» сообщила Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального ЦГиЭ.

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В самом Слуцке собаки покусали 29 горожан, в деревнях — 14 сельчан. В статистику входят только те люди, которые обратились за помощью.

В Слуцком районе выявили два случая бешенства у лис — в Первомайском и Беличском сельсоветах. В последнем курс вакцинации прошли три человека.

За аналогичный период, с января по март 2021 года, собаки покусали 37 человек, их них — 12 детей. В городе — 25 жителей, в сёлах — 12. От домашних безнадзорных животных (собак) пострадало 14 человек. Это в 2,3 раза меньше, чем в 2022-м.

Почему лучше прививать всех домашних животных без исключения

В прошлом году в частном секторе в Новодворцах был один положительный случай по бешенству у домашней собаки. Об этом «Кур’еру» рассказал Вадим Максимчик, начальник Слуцкой городской ветеринарной станции. Люди были контактными и получили профилактическое лечение.

Бешенство — неизлечимое заболевание, поэтому владельцы обязаны прививать домашних животных. У горветстанции есть в достаточном количестве вакцины «Нобивак» (Нидерланды). За две недели до процедуры надо обязательно обработать питомца против глистов.