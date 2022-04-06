Александр Бранкевич побывал в необычном месте — отеле «ЛеМАН». А что там необычного — смотрите в нашем сюжете.
- Банкетное пространство представлено тремя залами: большой вмещает до 100 гостей, средний — до 50. Для маленьких праздников — зал на 20-30 гостей.
- Есть велком- и лаунж-зона для встречи гостей. Площадка для салютов, фейерверков и огненных шоу-программ.
- Размещение в комфортных номерах ваших гостей.
- При проведении банкета — бесплатный декор зала.
Адрес:
г. Слуцк, ул.14 Партизан, 107, «ЛеМАН»
+375 (29) 667-42-88
+375 (1795) 4-65-00
leman-66@mail.ru
Локация — @hotel_leman
Декор — @skazka_decor
Кейтеринг — @zavalinka_slutsk