Александр Бранкевич побывал в необычном месте — отеле «ЛеМАН». А что там необычного — смотрите в нашем сюжете.

Банкетное пространство представлено тремя залами: большой вмещает до 100 гостей, средний — до 50. Для маленьких праздников — зал на 20-30 гостей.

Есть велком- и лаунж-зона для встречи гостей. Площадка для салютов, фейерверков и огненных шоу-программ.

Размещение в комфортных номерах ваших гостей.

При проведении банкета — бесплатный декор зала.

Адрес:

г. Слуцк, ул.14 Партизан, 107, «ЛеМАН»

+375 (29) 667-42-88

+375 (1795) 4-65-00

leman-66@mail.ru

Локация — @hotel_leman

Декор — @skazka_decor

Кейтеринг — @zavalinka_slutsk