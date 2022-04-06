МТС расширил функционал и изменил дизайн мобильного приложения «Мой МТС». Новая версия 2.5.0 доступна на белорусском и русском языках в App Store, Google Play и Huawei AppGallery. Рассказываем, чем персональный помощник абонента стал лучше.

Самое главное изменение — это совершенно новый дизайн с более удобной навигацией. Раньше доступ к основным разделам осуществлялся через боковое меню. Сейчас же перейти на страничку с финансовой информацией, акциями и многим другим можно через нижнее меню, что удобнее для пользователей смартфонов с большими экранами. В разделы «Роуминг», «Салоны связи», «Настройка приложения» и прочие можно перейти, нажав там же на кнопку «Ещё».

Для пользователей Android дополнительно обновились виджеты — размещение которых на рабочем столе позволяет быстро узнать сумму на счёте, количество неиспользованных минут, мегабайтов или SMS. Они получили более привлекательный внешний вид и новые возможности их настройки.

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В версии 2.5.0 приложения «Мой МТС» в разделе «Финансы» теперь отображаются все рассрочки, оформленные на абонентском номере. Раньше там отображалась только одна. Кроме того, описание каждой рассрочки стало более информативным. Например, помимо наименования товара, указывается еще акция, в рамках которой оборудование было приобретено.

Приложение «Мой МТС» — это персональный помощник абонента, благодаря которому можно управлять своей мобильной и фиксированной связью без визита в офис или звонка в call-центр. Достаточно установить его на смартфон или планшет, и все данные о лицевом счёте или номере телефона будут всегда под рукой.

«Мой МТС» позволяет следить за балансами, просматривать историю платежей, подключать и отключать услуги, заказывать бесплатные детализированные отчёты, а также многое другое. Количество номеров, которыми можно управлять с помощью приложения, не ограничено. Подробнее о возможностях «Мой МТС» смотрите здесь.

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