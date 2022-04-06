Мэр Слуцка рассказал «Кур’еру» о весенних заботах и надеждах на понимание случчан

По просьбе «Кур’ера» Андрей Янчевский, руководитель Случчины, рассказал для читателей нашего издания о тех задачах, которые сегодня в работе исполкома, на его взгляд, являются одними из приоритетных.



— Зиму пережили. На чём сконцентрировано сейчас внимание городских служб и исполкома?

— Слуцк получил право в следующем году быть культурной столицей Беларуси. Это и обязывает нас поработать так, чтобы показать, что выбор в пользу Слуцка был правильным. Хоть время, казалось бы, и есть, но работа в этом направлении уже начата.

Разрабатывается совместно с облисполкомом план подготовки города, который скоро будет общедоступным и позволит желающим познакомиться с ним. Он предусматривает в частности и приведение уже до конца этого года в более презентабельный вид (и снаружи, и внутри) городского Дома культуры, где пройдут плановые мероприятия. Предусматривается ремонт поликлиники нашей больницы и текущий ремонт фасада здания исполкома.

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— Будет ли уделено внимание планируемому на месте консервного завода общегородскому центру?

— К сожалению, реконструкцию здания бывшего коммерческого училища и проект с общегородским центром пока придётся «заморозить». Нужны очень большие средства для этого. Привлечь их на данном этапе, скорее всего, не получится.

— Одними результатами ремонтных работ культурной столице сложно будет выделить этот статус…

— Да, больше внимания будет уделено насыщению календаря культурной жизни города различными мероприятиями. Получено много интересных и креативных идей (которые раньше у нас не проводились), претендующих на то, что очень порадуют случчан и гостей города. Многое завязано на наличие финансовых средств, но, полагаем, эти вопросы удастся решить.

— Культура и спорт всегда рядом ходят. Заметят ли изменения в этом отношении молодые жители культурной столицы?

— Другая задача по развитию города связана со строительством спортплощадок. Одну из них (на ул. Зелёная), на которую пошли средства от субботника, постараемся открыть к 1 Мая. Вторую (на ул. Пионерская) обещали сделать предприниматели Случчины — надеемся, что работы там тоже наберут хорошие темпы. Готов проект и уже прошёл экспертизу по строительству в Городском парке скейт-площадки. Были изучены желания самих детей и опыт возведения подобных объектов в Солигорске и Копыле. Проект оказался дорогостоящим, но отступать мы не намерены и в этом году будем его осуществлять. Полагаем, для этого удастся часть средств собрать и за счёт субботника.

— Будет ли уделено внимание строительству в городе велодорожек?

— Есть такие планы, и определённые позиции по ним уже разработаны. Но небольшая ширина тротуаров на центральных улицах города усложняет обеспечение безопасности самих пешеходов. ГАИ изучает, как можно решить такой вопрос. Постараемся уделить этому внимание в новостройках — там меньше сложностей. Рано или поздно придётся этим заниматься и учиться у той же Голландии или у скандинавских стран.

— Что бы Вы выделили в предстоящем благоустройстве района?

— В объявленный в Беларуси Год исторической памяти исполком ставит задачу реконструировать мемориальный комплекс на месте сожжённой во время Великой Отечественной войны деревни Переходы. Кроме реставрации памятника, нужно сделать необходимую инфраструктуру для удобного посещения «сестры Хатыни».

— А какие задачи стоят перед аграриями?

— Как никогда важно будет получить достойный урожай — необходимое сырьё для наших основных предприятий, чтобы работала экономика и осуществлялось то, что намечаем в социальной сфере. Озимые перезимовали неплохо. Есть надежды, что всё удастся реализовать. Сейчас погода вносит коррективы в сроки посевных работ. Придётся считаться (улыбается – прим. ред.) с тем, что, как бы мы ни хотели командовать и управлять сроками сельхозработ, в этот раз, как в старые времена, до Благовещения в земле копаться нельзя…

Надо отметить, что «сельхозники» не только об урожаях заботятся. Они берутся отремонтировать 1-й этаж инфекционного отделения – «корона» заставила обратить на это внимание. Такое отношение наших сельхозруководителей, конечно же, заслуживает уважения и благодарности.

— А о чём глава района хотел бы попросить случчан?

— Службы исполкома планируют в кратчайшие сроки сделать необходимые после зимы ремонты дорог и улиц. Хотел попросить, чтобы и случчане весной постарались «прибраться». Просьба навести порядок на своих подворьях, во дворах многоквартирных домов, убрать залежалые кучи мусора, поправить покосившиеся заборы (согласитесь, в городе таковых не меньше, чем в деревнях).

Вторую просьбу связываю с тем, чтобы не теряли бдительность по поводу защиты от коронавируса и в весенне-летний период прошли вакцинацию, кто ещё не проходил. Важно не попасть в такую ситуацию, в которой мы оказались, когда «дельта» свирепствовала. На своём примере и опыте знакомых уверенно говорю, что это работает и помогает избежать тяжёлых последствий. Нам нужен коллективный иммунитет и важно, чтобы каждый думал о своём здоровье и здоровье других.