«Подруга необходима для того, чтобы сказать то, что не скажут другие». Случчанка рассказала историю своей дружбы

Lampa
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Мы умнеем с годами. Так, наверное, и положено. Именно с годами у нас сужается круг друзей и знакомых. Мы становимся более избирательны в отношениях.

«Мы умнеем с годами. Так, наверное, и положено. Именно с годами у нас сужается круг друзей и знакомых. Мы становимся более избирательны в отношениях.В подростковом возрасте мы могли дружить с подругой, которая могла посмеиваться над нашим нарядом, привычкой говорить, нелепым хвостиком. И всё ей прощали. Потому что это дружба. Так принято дружить… А кто знает, как верно? Как на самом деле дружить, чтобы всем было комфортно?

Моё мнение: как в дружбе, так и в любви в первую очередь необходимо уважать человека — его взгляды, решения, поведение. Что скрывать, иногда не нравится привычка у человека крутить волосы или ест он громко. А может, пальцы на ногах не нравятся. Но ты же не будешь оскорблять или смеяться над этим, если уважаешь человека. Верно?

Ты не будешь хамить человеку, повышать голос, злорадствовать, упрекать. Ты всего этого не будешь делать, если есть уважение.

Подруга для того и необходима, чтобы сказать то, что не скажут другие

Долгое время мне Зинаида говорила, что подруга для того и необходима, чтобы сказать то, что не скажут другие. Хотите пример? Что у меня истеричная улыбка.

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Почему же подруга не может об этом сказать? Что живу я неправильно, отношения строю неправильно, вообще по жизни веду себя неправильно. Муж у меня ужасный, да и мама подкачала. А я продолжала её любить. Но самое интересное, что я никогда не говорила ей такого. Она же обидится. А наши отношения мне были дороже.

Я почти поверила, что подруга и вправду может говорить всё, что угодно, на правах «подруги». То, что я обижалась, Зинаиду не волновало.

И вот когда я подала на развод с первым мужем, Зинаида позвонила мне и на повышенных тонах кричала на меня: «Ты что делаешь? Да ты лучше не найдёшь. Тебе именно такой и нужен». Напор её разговора был очень силён. Странно, подумала я. Всегда говорила, что муж непутёвый, а теперь именно такой мне и необходим.

Новые отношения и новые претензии

Я нашла своего нынешнего мужа. И что вы думаете? Он тоже оказался плохим. Однажды на празднике Зина сказала ему: «Знаешь, Юра, ты мне вообще не нравишься».
Прошло много времени, но осадок у него до сих пор. Как можно сидеть с человеком за одним столом, праздновать общие праздники и такое говорить? Даже если это так и есть. Как минимум это муж твоей подруги.

В общем, всё шло как всегда. Зина не боялась говорить, что думает, и плевать на мнение других. Из раза в раз напоминала о том, что живу я неправильно.

Роды и крестины

Когда я забеременела двойняшками, пошли разговоры о том, чтобы она стала крёстной. У меня были сложные роды. Зина навестить нас не приехала. Несмотря на то, что лежала я 5 недель.

Ответ её был примерно такой: «У меня были проблемы, а у тебя радость. Не могла пережить, поэтому не приехала». Странная радость, когда ты с детками попадаешь из роддома не домой, а в больницу.

Когда позже зашёл разговор о крестинах, ответ был такой: «Голый собрался, голый готов». Как по мне, так ответ странный для человека, который готовится в крёстные.

Далее, когда я сказала дату крестин, мне было сказано. Нет, не сказано. А предъявлено, почему я эту дату не согласовала с Зиной. Хотя с самого начала беременности я проговаривала дату крещения. Ситуация заходила в тупик…

Позже мы получили консультацию в костёле, и по некоторым параметрам Зина не подходила на роль крёстной. Но мысль взять её на эту роль я не отпускала всё равно.

К слову, однажды меня тоже хотели взять в крёстные, но я не подошла. Ничего плохого в этом не вижу. Родители поступают так, как считают нужным.

Пока развивались все эти события, Зина наблюдала то, что, скорее всего, и спровоцировало дальнейшие события.

Долг и письмо

Приехала я из роддома в дом, где был только что закончен ремонт. На мой день рождения муж подарил мне кофемашину, за двойняшек — цепочку. События развивались слишком быстро. С чем Зинаида, видимо, не могла смириться.

Хотя в своё время, когда я сидела и не могла купить ребёнку определённых вещей, Зина покупала дорогую обувь и возила меня в кафе. Я гордилась ею и знала, что мы обе сильные и всё сможем.

Незадолго до крестин Зина одолжила у нас денег. А далее вся её желчь выплеснулась наружу. Это было ужасно. Мне в тот момент вспомнился фильм «Служебный роман», где главный герой отдаёт долг, а потом начинает вступать в драку.

У меня всё было наоборот: я и денег одолжила, и негатив сверху в виде процентов получила. Мне было написано длинное послание, в котором упоминалась я и мои родные: мама, Юра. Естественно, не с лучшей стороны. Вспомнила Зина всё и даже больше. И что с Юрой мы «пока» счастливы. ⠀

Спрашивается: Зинаида, у твоих родных всё гладко? Почему я никогда не позволила перейти на личности? Почему? Потому что «ссыкуха»? Потому что я любила её..

Конец дружбы

Крёстной, конечно же, после письма она не стала, и на этом наши отношения почти закончились. Поздравляли мы друг друга исключительно сообщениями на день рождения. Но на Пасху моя душа не выдержала, и я написала, что люблю её, и пригласила в гости. Хотя мне казалось, что я не смогу простить её. Она ответила, что подберёт время.

Прошло ещё три месяца, и я снова написала. Меня неопределённость не устраивала. В очередной раз нарвалась на сухой ответ. И тут я поняла. Если бы она смогла прийти ко мне и посмотреть свысока, посмеяться, поучить жизни, она бы пришла. А значит, всё это время я нужна была только для этого. От этого ещё неприятнее. Но я не жалею. Я приобрела огромный опыт».

Алёна Корбут, @alenka_ta_pchelkaaa

Этот текст написан внештатным автором женского проекта Lampa. Если у вас тоже есть желание делиться своим жизненным опытом на страницах женского журнала Lampa, писать тексты, снимать фото/видео — обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.comlampa@kurjer.info.