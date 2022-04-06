«Подруга необходима для того, чтобы сказать то, что не скажут другие». Случчанка рассказала историю своей дружбы

«Мы умнеем с годами. Так, наверное, и положено. Именно с годами у нас сужается круг друзей и знакомых. Мы становимся более избирательны в отношениях.В подростковом возрасте мы могли дружить с подругой, которая могла посмеиваться над нашим нарядом, привычкой говорить, нелепым хвостиком. И всё ей прощали. Потому что это дружба. Так принято дружить… А кто знает, как верно? Как на самом деле дружить, чтобы всем было комфортно?

Моё мнение: как в дружбе, так и в любви в первую очередь необходимо уважать человека — его взгляды, решения, поведение. Что скрывать, иногда не нравится привычка у человека крутить волосы или ест он громко. А может, пальцы на ногах не нравятся. Но ты же не будешь оскорблять или смеяться над этим, если уважаешь человека. Верно?

⠀

Ты не будешь хамить человеку, повышать голос, злорадствовать, упрекать. Ты всего этого не будешь делать, если есть уважение.

Подруга для того и необходима, чтобы сказать то, что не скажут другие

Долгое время мне Зинаида говорила, что подруга для того и необходима, чтобы сказать то, что не скажут другие. Хотите пример? Что у меня истеричная улыбка.

Реклама

Почему же подруга не может об этом сказать? Что живу я неправильно, отношения строю неправильно, вообще по жизни веду себя неправильно. Муж у меня ужасный, да и мама подкачала. А я продолжала её любить. Но самое интересное, что я никогда не говорила ей такого. Она же обидится. А наши отношения мне были дороже.

Я почти поверила, что подруга и вправду может говорить всё, что угодно, на правах «подруги». То, что я обижалась, Зинаиду не волновало.

⠀

И вот когда я подала на развод с первым мужем, Зинаида позвонила мне и на повышенных тонах кричала на меня: «Ты что делаешь? Да ты лучше не найдёшь. Тебе именно такой и нужен». Напор её разговора был очень силён. Странно, подумала я. Всегда говорила, что муж непутёвый, а теперь именно такой мне и необходим.

Новые отношения и новые претензии

Я нашла своего нынешнего мужа. И что вы думаете? Он тоже оказался плохим. Однажды на празднике Зина сказала ему: «Знаешь, Юра, ты мне вообще не нравишься».

Прошло много времени, но осадок у него до сих пор. Как можно сидеть с человеком за одним столом, праздновать общие праздники и такое говорить? Даже если это так и есть. Как минимум это муж твоей подруги.

В общем, всё шло как всегда. Зина не боялась говорить, что думает, и плевать на мнение других. Из раза в раз напоминала о том, что живу я неправильно.

Роды и крестины

Когда я забеременела двойняшками, пошли разговоры о том, чтобы она стала крёстной. У меня были сложные роды. Зина навестить нас не приехала. Несмотря на то, что лежала я 5 недель.

Ответ её был примерно такой: «У меня были проблемы, а у тебя радость. Не могла пережить, поэтому не приехала». Странная радость, когда ты с детками попадаешь из роддома не домой, а в больницу.

Когда позже зашёл разговор о крестинах, ответ был такой: «Голый собрался, голый готов». Как по мне, так ответ странный для человека, который готовится в крёстные.

Далее, когда я сказала дату крестин, мне было сказано. Нет, не сказано. А предъявлено, почему я эту дату не согласовала с Зиной. Хотя с самого начала беременности я проговаривала дату крещения. Ситуация заходила в тупик…

Позже мы получили консультацию в костёле, и по некоторым параметрам Зина не подходила на роль крёстной. Но мысль взять её на эту роль я не отпускала всё равно.

К слову, однажды меня тоже хотели взять в крёстные, но я не подошла. Ничего плохого в этом не вижу. Родители поступают так, как считают нужным.

⠀

Пока развивались все эти события, Зина наблюдала то, что, скорее всего, и спровоцировало дальнейшие события.

Долг и письмо

Приехала я из роддома в дом, где был только что закончен ремонт. На мой день рождения муж подарил мне кофемашину, за двойняшек — цепочку. События развивались слишком быстро. С чем Зинаида, видимо, не могла смириться.

Хотя в своё время, когда я сидела и не могла купить ребёнку определённых вещей, Зина покупала дорогую обувь и возила меня в кафе. Я гордилась ею и знала, что мы обе сильные и всё сможем.

Незадолго до крестин Зина одолжила у нас денег. А далее вся её желчь выплеснулась наружу. Это было ужасно. Мне в тот момент вспомнился фильм «Служебный роман», где главный герой отдаёт долг, а потом начинает вступать в драку.

У меня всё было наоборот: я и денег одолжила, и негатив сверху в виде процентов получила. Мне было написано длинное послание, в котором упоминалась я и мои родные: мама, Юра. Естественно, не с лучшей стороны. Вспомнила Зина всё и даже больше. И что с Юрой мы «пока» счастливы. ⠀

Спрашивается: Зинаида, у твоих родных всё гладко? Почему я никогда не позволила перейти на личности? Почему? Потому что «ссыкуха»? Потому что я любила её..

Конец дружбы

Крёстной, конечно же, после письма она не стала, и на этом наши отношения почти закончились. Поздравляли мы друг друга исключительно сообщениями на день рождения. Но на Пасху моя душа не выдержала, и я написала, что люблю её, и пригласила в гости. Хотя мне казалось, что я не смогу простить её. Она ответила, что подберёт время.

Прошло ещё три месяца, и я снова написала. Меня неопределённость не устраивала. В очередной раз нарвалась на сухой ответ. И тут я поняла. Если бы она смогла прийти ко мне и посмотреть свысока, посмеяться, поучить жизни, она бы пришла. А значит, всё это время я нужна была только для этого. От этого ещё неприятнее. Но я не жалею. Я приобрела огромный опыт».

Алёна Корбут, @alenka_ta_pchelkaaa