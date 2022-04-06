В Слуцке проходит заседание координационного совета. Фотофакт

В среду, 6 апреля, на базе кадетского училища в Слуцке проходит расширенное заседание координационного совета по разработке и реализации совместных программ сотрудничества между органами госуправления и православной церковью, сообщает пресс-служба Министерства образования.

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В заседании принимают участие: