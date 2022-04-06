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Новая услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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Редкая порода требует расходов и особой заботы

Жительница Слуцка Любовь завела собаку весьма редкой породы – цвергпинчера, но сразу столкнулась со множеством проблем по его содержанию. Девушка рассказала, во сколько обходится воспитание собаки, какие атрибуты слож­но приобрести в Слуцке и каких услуг для животных не хватает.

«Не могу забрать из банка валютный вклад»

Пенсионерка из Слуцка сделала в банке валютный вклад, но, когда закончился срок депозита, с возвратом возникла проблема. Ситуацию прокомментировал юрист.

Дальнобойщики из Слуцка о том, что происходит на границах

«Кур’ер» спросил у двух слуцких дальнобойщиков, как в непростой международной обстановке последних недель они работают в Европе и России, с какими сложностями сталкиваются. Водители рассказали про очереди, отношение к ним европейцев и россиян и про казус с украинскими активистами.

Гречка, фрукты, масло… С какими товарами могут начаться проблемы

С поставками многих продуктов, которые не производит Беларусь, могут начаться проблемы, а цены вырастут даже на отечественные товары. Анализ белорусского рынка импортного продовольствия выполнила исследовательская компания InComeIn.

Какие анализы нужно сдавать после 18 лет

Взрослому здоровому человеку достаточно раз в год сдать анализы, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний и оценить работу органов и систем. Или наоборот — вовремя узнать о проблеме и устранить её. Валентина Юзенкова, врач лабораторной диагностики Synevo, рассказала «Кур’еру», какие анализы и как часто нужно сдавать в разном возрасте.

«У меня кнопочный телефон, меня нет в соцсетях, это принципиально»

30 марта в Слуцк приезжал 16-летний Артём Суханов из Ленинградской области. Он путешествует по городам России и Беларуси, коллек­ционирует автобусные билеты и посещает краеведческие музеи.