Иммунизацию населения против коронавируса проводят вакцинами Vero Cell (Китай) и «Спутник Лайт» (Россия), сообщается на сайте Слуцкой больницы.

В прививочном кабинете № 215 взрослой поликлиники:

В здравпункте медицинского колледжа:

В начале этого года прививочные пункты работали и по воскресеньям, а в медколледже — по субботам.