Иммунизацию населения против коронавируса проводят вакцинами Vero Cell (Китай) и «Спутник Лайт» (Россия), сообщается на сайте Слуцкой больницы.
Привиться против COVID-19 можно в двух местах
В прививочном кабинете № 215 взрослой поликлиники:
- ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;
- суббота — с 9.00 до 15.00.
В здравпункте медицинского колледжа:
- ежедневно в рабочие дни — с 14.00 до 19.30.
В начале этого года прививочные пункты работали и по воскресеньям, а в медколледже — по субботам.
Справка
- Колл-центр взрослой поликлиники: суббота с 9.00 до 15.00, телефоны: 7 17 38, 7 17 44.
- Колл-центр детской поликлиники: 5 67 63.
- Регистратура взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).
- Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).
- Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).
- «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.
- Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.
- «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.