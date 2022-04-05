«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)

В редакцию «Кур’ера» позвонил случчанин Игорь и рассказал, что напротив бывшего военного госпиталя, около большой лужи, рядом с магазином «Маяк» в 12-м городке, собралось около 40 аистов.

«Нужна помощь людей. Аисты ходят, видимо, им нечего есть. Может, жители купили бы кильку, разморозили и покормили птиц. Жалко их. Я безработный, у меня денег нет», — сказал мужчина.

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