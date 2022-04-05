В редакцию «Кур’ера» позвонил случчанин Игорь и рассказал, что напротив бывшего военного госпиталя, около большой лужи, рядом с магазином «Маяк» в 12-м городке, собралось около 40 аистов.

«Нужна помощь людей. Аисты ходят, видимо, им нечего есть. Может, жители купили бы кильку, разморозили и покормили птиц. Жалко их. Я безработный, у меня денег нет», — сказал мужчина.

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«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)
Кадры сделаны через 15 минут после звонка в редакцию. Фотографии: Алексей Скрынников
«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)
Аисты улетали от лужи во время съёмки

«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)

«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)

«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)

«Приезжайте, покормите их килькой». На окраине Слуцка собралось около 40 аистов (фото)

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