С фасада дома №1 по улице 14 Партизан сняли баннер, на котором были изображены памятник Софии Слуцкой и надпись «Я люблю Слуцк».

Софию Слуцкую убрали с Молодёжного центра. Фотофакт
Снимают баннер 28 марта. Фото: Slava Zhdanko
Софию Слуцкую убрали с Молодёжного центра. Фотофакт
Так выглядел баннер в 2019 году. Фотографии: Алесь Достанко
Софию Слуцкую убрали с Молодёжного центра. Фотофакт
Фасад дома 4 апреля