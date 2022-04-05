В Слуцк приедет министр образования. Что он будет делать и при чём тут православная церковь

В среду, 6 апреля, в Слуцк приедет с визитом Андрей Иванец, министр образования Беларуси. Об этом «Кур’еру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В кадетском училище пройдёт координационный совет по взаимодействию с Белорусской православной церковью с участием министра. Потом он посетит гимназию №1, где встретится с педагогами Случчины.

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Тема координационного совета, на который приедет и Вениамин, митрополит Минский и Заславский, — организация работы по взаимодействию Министерства образования и церкви «в вопросах духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи», сообщает «Слуцкі край»

Напомним, что Андрея Иванца назначили на должность министра 10 февраля этого года.

Справка

Андрей Иванец родился в 1984 году, в 2006-м окончил Белорусский государственный университет.

Самый молодой доктор химических наук в Беларуси, председатель Совета молодых учёных НАН Беларуси, учёный секретарь НАН Беларуси, чемпион Европы и рекордсмен мира по пауэрлифтингу.

Обновлено в 11.34.