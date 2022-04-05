С 4 по 8 апреля в Беларуси проходит республиканская акция «Дом без насилия», во время которой сотрудники милиции ходят по домам белорусов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



В рейдах участвуют:

милиционеры,

сотрудники Минздрава,

сотрудники Минобразования,

сотрудники Минтруда,

сотрудники социальной защиты.

По словам Константина Руца, заместителя начальника управления профилактики МВД, основное внимание – трём направлениям.

– В первую очередь проведём предметную работу с теми, кто не даёт покоя родным. Причём посетим не только состоящих на учёте в органах внутренних дел, но и тех, в отношении кого поступали сообщения о насилии в семье, но они не привлечены к ответственности из-за отсутствия заявления жертвы или по другой объективной причине. Сотрудники милиции ещё раз изучат возможность начать административный или уголовный процесс при содействии прокуратуры, – пояснил он.

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Ещё одно направление – изоляция семейных скандалистов в ЛТП. Кроме того, будут проводиться общепрофилактические мероприятия – выступления в СМИ, трудовых и учебных коллективах.

В пресс-службе напомнили, что 6 июля вступят в силу изменения в Закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». По инициативе МВД вводится термин «домашнее насилие». Теперь будет расширен круг лиц, в отношении которых будут проводиться мероприятия превентивного характера. К примеру, это будут все близкие родственники, а также имеющие общих детей бывшие супруги вне зависимости от места проживания.

В милиции добавили, что в настоящее время по закону конфликты между когда-то близкими людьми, живущими под одной крышей, не считаются насилием в семье, поэтому сотрудники МВД не могут применять более серьёзные меры воздействия на нарушителей.