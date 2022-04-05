«Есть ли у жителей деревни желание вернуть нормы общения и защищать себя». О чём рассказали читатели «Кур'еру»

На прошедшей неделе читатели «Кур’ера» продолжали обсуждать, как меняются цены в магазинах. Присылали фото тех мест Слуцка, где скопился мусор, и тех, где проводится обрезка зелёных насаждений, рассказывали об интересных людях. Из части сообщений мы готовим более подробные материалы, а другие – включаем в еженедельный обзор.

Помогли найти удобрение для картошки

На прошлой неделе пенсионерка Валентина Ивановна через «Кур’ер» пожаловалась, что не может найти чисто калийное удобрение для картошки, хотя обошла много мест. После публикации нам позвонила менеджер одного из слуцких магазинов, что у них есть необходимый препарат. Мы передали это сообщение случчанке и надеемся, что у неё вырастет хорошая картошка.

Нужна школа, сад и площадка для собак

После публикации о том, что в микрорайоне «Чехова» выделен участок под строительство магазина, читатели отметили, что магазин новый недавно появился, а нужна школа и детский сад. «Строить нужно школу и сад!» — написала в комментариях steshik777. «Школа нужна этому району… Причём в пять этажей», — отметила svetadolbik. А mironchikludmila53 добавила, что по проекту была ещё обещана площадка для выгула собак.

Реклама

О качестве торговли и культуре обслуживания

Читатель «Кур’ера» Nataliatereshkomaria описала, как торгует автолавка в деревне Малиновка: «Цен нет, весы внутри машины, так что ты их вообще не видишь и не знаешь, что и как там взвешивают. Качество товара сомнительное. Неоднократно догоняли её с прокисшим молоком. Бабулечка купила как-то летом плетёнку с маком для правнуков, аж три штуки. Срок годности у неё закончился 2 дня назад. А чтобы вернуть товар, оказывается, законы для автолавок не действуют. Меня ещё и обхаяли с ног до головы. Разве в деревне не люди живут? Разве они заслуживают такого обращения? Вот она – культура. 2023 год — Слуцк культурная столица? Начните с малого, с уважения к людям, не зависящего от их статуса и положения в жизни».

А @marfa_valetko в ответ затронула вопрос культуры обслуживания и защиты прав потребителей. «Полагаю, — написала женщина, — что на данную автолавку и продавца никто официально претензии и жалобу не предъявлял. Поэтому всё с рук и сходит данной торговой точке. Но мне интересно, а чем это автолавка отличается от магазина? Это я к вопросу о законе о защите прав потребителей. Лет 5 назад мне нагло нахамили в одном из киосков хлебозавода лишь за то, что я сделала замечание по поводу кучи разлитой воды посреди торговой точки и синтетических моющих средств, которые были открыты и стояли посреди зала /…/ пришлось официально обращаться к руководству.

Все давно приняли за норму такое поведение и такое общение. Но у бабули (из деревни Малиновка — прим. редакции) есть дети и внуки. Они могут помочь своей бабуле в этом вопросе. Другое дело, есть ли у родственников и у самих жителей деревни Малиновка желание вернуть нормы общения и защищать себя как потребителя. Это другой вопрос…».

На коммунальную тему

«Вот так выглядит дорога от коттеджей «Сахарного» района до танкового моста. Где людская совесть, гадить, где живёшь?» — написал Владимир Пинигин и прислал фото.

А жительницу Слуцка Татьяну удивило, как проводится весенняя обрезка деревьев. «Обратила внимание, что на зелёной территории возле домов в 11-м городке зачем-то срезают не только старые ветки, но и молодые красивые кусты — написала Татьяна. — Они растут вдалеке от домов и уж точно не загораживают ничьи окна. Зачем это делают, непонятно».

Парень из России привёл случчан в восторг

Самой читаемой и позитивно обсуждаемой новостью стало сообщение о 16-летнем Артёме Суханове из Ленинградской области, который приехал в Слуцк. Он один путешествует по России и Беларуси, везде посещает местные музеи, коллекционирует автобусные билеты. У него есть свой музей на даче и газета. А вот соцсетями он не пользуется. Читатели в один голос одобрили его и поставили множество лайков.

Этот материал подготовлен по обращениям читателей. Если вы хотите рассказать о проблемах или важных событиях в жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите в наши соцсети, или на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.