Мой ребенок с трёх лет сажает косточки разных фруктов: мандарина, хурмы и лимона.

Прошлой осенью мы решили посадить косточки винограда. Его мы покупали на рынке и в магазинах. Землю приобрели в магазине. Поливали обычной водой. Через три недели после посадки появились первые всходы. А сейчас он достаточно большой. Думаем, что делать с ним дальше?

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