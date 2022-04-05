Совсем недавно в клиниках Беларуси наблюдался ажиотаж на чипирование кошек и собак. «Кур’ер» узнал, как сейчас обстоят дела в Слуцке и почему стоит чипировать питомцев, даже если вы не покидаете пределы страны.

Как пояснил «Кур’eру» Вадим Максимчик, начальник Слуцкой городской ветеринарной станции, в любой ситуации главное — не создавать ажиотаж. В городе пропадали чипы, но сейчас они опять есть в наличии, потому что ветстанция закупила их в течение недели.

Реклама

Вадим Максимчик рассказал, что первое время, когда в 2014 году вступил в силу закон об обязательном чипировании охотничьих собак, люди активно приходили на эту процедуру. Охотники думали, что смогут следить за своими животными с помощью GPS, но это не так. Чипы содержат информацию, которую можно считать только специальным оборудованием.

Когда пригодится чипирование

Например, если у вас пропала собака, а кто-то её забрал себе и не отдаёт или даже украл, то чипирование поможет доказать, что животное принадлежит именно вам. Важно отвезти собаку на сканирование. В этом случае можно даже обратиться в суд, что другой человек присвоил ваше имущество (по закону домашнее животное относят именно к имуществу, а не к члену семьи. — Прим.ред.).

В горвестанции не только чипируют, но и делают для животных паспорта международного образца. Дефицита документов тоже сейчас нет, сказал начальник Слуцкой городской ветеринарной станции. Но есть одно условие: если владелец зарегистрирован (прописан) в Слуцке, то и получать паспорт на питомца желательно в своём городе.

По состоянию На 5 апреля чипирование собаки или кота стоит 44,51 рубля (сам чип — 23,4 рубля, оформление — 21,11 рубля).

СПРАВКА. Чипирование — это подкожное (обычно в область холки) введение небольшой капсулы с микросхемой, содержащей идентификационный номер животного. Информация об этой микросхеме — её ещё можно назвать чипом или микрочипом — вносится в базу данных и в ветеринарный паспорт животного.