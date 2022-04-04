Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

Смотрите подборку фотографий о том, что происходило на улицах Слуцка в минувшие выходные 2-3 апреля, когда выпал снег.

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Александр Шелехов: «Впервые в этом году попробовал на вкус сосульку. Только не простую, а из берёзового сока! Выросли смачные сосульки в нашем городе на улице 14-ти Партизан. Думаю, не только мне они пришлись по вкусу». Фото автора

Обычно коты и собаки приходят к магазинам, чтобы их покормили, а сегодня — утки. Видео: Виталий Прищепа

Первые аисты в деревне Вынищи под Слуцком. Видео: Ольга Паздерина