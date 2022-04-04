Смотрите подборку фотографий о том, что происходило на улицах Слуцка в минувшие выходные 2-3 апреля, когда выпал снег.

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото
2 апреля на Слуцком рынке под ногами снежная «каша» и водная хлябь. А дорога, что ведёт к городскому базару, не выдерживает никакой критики. Фото: Александр Шелехов

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

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Александр Шелехов: «Впервые в этом году попробовал на вкус сосульку. Только не простую, а из берёзового сока! Выросли смачные сосульки в нашем городе на улице 14-ти Партизан. Думаю, не только мне они пришлись по вкусу». Фото автора

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото
Солнечное гало над Слуцком, район медколледжа. Оно наблюдалось и в районе Солигорска. Фото: Наталья Валентинова

Обычно коты и собаки приходят к магазинам, чтобы их покормили, а сегодня — утки. Видео: Виталий Прищепа

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото
Снежный Слуцк в районе 12-го городка. Фотографии: Алексей Скрынников

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

Где в Слуцке растут сосульки из берёзового сока и что ещё интересного было на выходных. Фото

Первые аисты в деревне Вынищи под Слуцком. Видео: Ольга Паздерина