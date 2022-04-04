Слуцкий райисполком проводит районный конкурс на создание логотипа «Слуцк – культурная столица Беларуси – 2023», пишет «Слуцкі край».
Конкурс проходит с 1 апреля по 1 мая 2022 года. Подведение итогов – 15 мая 2022 года. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Для участия в конкурсе необходимо предоставить:
- заявку;
- цветное решение логотипа (бумажный носитель и электронный вариант в формате JPEG);
- пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объём – до 1 страницы);
- письменное согласие участника (в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса).
Приём пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 1 апреля по 1 мая 2022 года включительно по адресу: 223610 г. Слуцк, ул. Ленина, 189 (каб. №319), по электронному адресу ideology@slutsk.gov.by (с пометкой «Конкурс, логотип»). Справки по телефону 7-55-05.
Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:
- креативность;
- соответствие материала объявленной цели конкурса;
- оригинальность и качество исполнения представленной работы;
- возможность практического использования;
- техническое исполнение;
- запоминаемость, лаконичность и функциональность;
- лёгкость для восприятия;
- художественный уровень выполнения работы.
Конкурсная работа должна включать в себя графическую и описательную части:
- Графическая часть должна отвечать критериям для оценки логотипа и может быть представлена в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и чёрно-белом вариантах) и в электронном виде (формат JPEG (jpeg) с разрешением не менее 700 dpi, размер изображения не должен превышать 8Мб.
- Описательная часть должна пояснять концепцию представленного логотипа (объём не более 400 печатных знаков).
Каждый участник может представить конкурсной комиссии не более 3 конкурсных работ.
К участию в конкурсе не допускаются работы с использованием авторских элементов существующих логотипов, символов государственной символики и не соответствующие требованиям к конкурсной работе.
Эскиз логотипа должен разрабатываться с учётом дальнейшего его воплощения в различных материалах, техниках.
Запрещается подавать материал, ранее размещённый в интернете.
Отправка, предоставление конкурсных работ является подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.
Итоги конкурса публикуются на официальном интернет-сайте Слуцкого районного исполнительного комитета, в районной газете «Слуцкий край».
Награждение победителя конкурса состоится не позднее 20 мая 2022 года. Победителю конкурса вручается дипломом Слуцкого районного исполнительного комитета и ценный подарок от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого районного исполнительного комитета.