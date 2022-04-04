Слуцкий райисполком проводит районный конкурс на создание логотипа «Слуцк – культурная столица Беларуси – 2023», пишет «Слуцкі край».

Конкурс проходит с 1 апреля по 1 мая 2022 года. Подведение итогов – 15 мая 2022 года. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

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Для участия в конкурсе необходимо предоставить:

заявку;

цветное решение логотипа (бумажный носитель и электронный вариант в формате JPEG);

пояснительную записку, включающую в себя описание идеи (объём – до 1 страницы);

письменное согласие участника (в случае победы в конкурсе передать исключительное право на использование представленного им проекта логотипа организаторам конкурса).

Приём пакета документов на участие в конкурсе осуществляется с 1 апреля по 1 мая 2022 года включительно по адресу: 223610 г. Слуцк, ул. Ленина, 189 (каб. №319), по электронному адресу ideology@slutsk.gov.by (с пометкой «Конкурс, логотип»). Справки по телефону 7-55-05.

Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:

креативность;

соответствие материала объявленной цели конкурса;

оригинальность и качество исполнения представленной работы;

возможность практического использования;

техническое исполнение;

запоминаемость, лаконичность и функциональность;

лёгкость для восприятия;

художественный уровень выполнения работы.

Конкурсная работа должна включать в себя графическую и описательную части:

Графическая часть должна отвечать критериям для оценки логотипа и может быть представлена в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и чёрно-белом вариантах) и в электронном виде (формат JPEG (jpeg) с разрешением не менее 700 dpi, размер изображения не должен превышать 8Мб.

должна отвечать критериям для оценки логотипа и может быть представлена в виде чертежа, эскиза, рисунка, графического макета, 3D-рендера на бумажном носителе формата не менее А4 (в цветном и чёрно-белом вариантах) и в электронном виде (формат JPEG (jpeg) с разрешением не менее 700 dpi, размер изображения не должен превышать 8Мб. Описательная часть должна пояснять концепцию представленного логотипа (объём не более 400 печатных знаков).

Каждый участник может представить конкурсной комиссии не более 3 конкурсных работ.

К участию в конкурсе не допускаются работы с использованием авторских элементов существующих логотипов, символов государственной символики и не соответствующие требованиям к конкурсной работе.

Эскиз логотипа должен разрабатываться с учётом дальнейшего его воплощения в различных материалах, техниках.

Запрещается подавать материал, ранее размещённый в интернете.

Отправка, предоставление конкурсных работ является подтверждением, что участник конкурса ознакомлен с Положением о конкурсе и согласен с порядком и условиями его проведения.

Итоги конкурса публикуются на официальном интернет-сайте Слуцкого районного исполнительного комитета, в районной газете «Слуцкий край».

Награждение победителя конкурса состоится не позднее 20 мая 2022 года. Победителю конкурса вручается дипломом Слуцкого районного исполнительного комитета и ценный подарок от отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Слуцкого районного исполнительного комитета.