«Кур’ер» уже писал, что 12 марта ушла из жизни Раиса Тычина, первый председатель Слуцкой еврейской общины «Помни!». Предлагаем читателям материал о жизни Раисы Алексеевны, который мы подготови­ли на основе её собственного дневника и воспоминаний её дочери Галины Ванкевич.

Отличница из рабочей семьи

Раиса Тычина (в деви­честве Манюк) родилась 2 февраля 1928 года в Слуцке в семье Алкона Зеликовича (Алексея Евгеньевича) и Розы Иосифовны Манюк. Семья жила очень скромно. Отец работал в швейной артели, мать вела домашнее хозяйство, заботилась о дочерях — Рае и Жене. Вдобавок Роза подрабатывала в артели и в детском саду, а ещё помогала своим младшим сёстрам — они остались сиротами в 1918 году.

Реклама

Как участнику гражданской войны Алкону Зеликовичу выделили лес для строительства. Семья начала возводить дом прямо на берегу Случи, напротив 5-й школы. Стройка продолжалась более 10 лет, до 1939 года.

Рая сперва училась в 4-й еврейской школе, которая находилась возле центральной площади на месте, где сейчас магазин «Марк Формель». В 1938 году школу сделали белорусской. И когда новый дом уже был пригоден для проживания, девочку перевели в 5-ю школу. Рая была очень прилежной ученицей, отличницей. Родители всегда с удовольствием ходили на собрания слушать, как хвалят их дочь.

Беженцы

Когда началась война, Раисе было 13 лет. 25 июня 1941 года её мама Роза взяла двух дочерей и младшую незамужнуюю сестру и с ними ушла из города.

Отец Раисы остался в Слуцке охранять госбанк. Охранял добросовестно, из учреждения в сутолоке эвакуации не пропало ни одной купюры. 26 июня немцы пришли в Слуцк и увидели, что возле банка стоит с ружьём немолодой уже человек. Алкона Зеликовича застрелили.

Роза с сестрой и дети шли пешком до Рогачёва 200 км с отступающими красноармейцами. Там их посадили в теплушку и отвезли в Сталинградскую область, в деревню Николаевка. В ноябре 1941 года, когда немцы подходили к Сталинграду, женщин и детей эвакуировали в Узбекистан.

Осели беженцы в Андижанской области. Роза и Раиса работали в колхозе «Маданият» — в полях собирали хлопок, копали землю кетменем. Труд был очень тяжёлым. Юная Раиса тяжело заболела брюшным тифом. Её положили в тифозный барак. Роза с помощью знакомой женщины ночью забрала оттуда дочь. Девочка была покрыта вшами. Ей состригли волосы, отпаивали молоком и как-то выходили.

Возвращение домой

В 1944-м оккупантов погнали из Беларуси, и Роза с девочками решили вернуться на родину. Добирались на перекладных и на теплушках. В Осиповичах случайно встретили двоюродного брата Розы — случчанина Федю Зархина. Он был на фронте и как раз ехал в военном эшелоне. Федя рассказал, что Слуцк полностью разрушен. И посовето­вал родственницам ехать в Старые Дороги.

Те так и сделали, но, немного побыв в Старых Дорогах, в конце 1944-го всё-таки перебрались в родной Слуцк. На месте своего новенького любимого дома на берегу Случи Роза с детьми нашли пепелище.

Они узнали, что одна из младших сестёр Розы вместе с семьёй умерла в Слуцком гетто, а её муж погиб на фронте. От этой сестры остался маленький домик на улице Копыльской, недалеко от хлебозавода. Там уже жила семья солдатки, у которой муж в тот момент воевал.

И семья Розы Манюк поселилась в этом домике вместе с новыми жильцами. Жили дружно. Когда с фронта вернулся муж солдатки, семья построила собственный дом. Но даже расселившись, две семьи остались близкими друзьями.

Учительница

После войны Раиса поступила в Глубокское педучилище, где получила специальность учителя русского языка и литературы. В 1949 году её направили в Минский пединститут, но она не поехала — надо было работать, помогать маме. Раиса устроилась в 1-ю школу, которая как раз заново открывалась после войны.

В начале 1950-х в эту же школу после службы на флоте в Кронштадте приехал новый учитель физкультуры — Михаил Тычина, уроженец деревни Борки Слуцкого района.

Молодые люди позна­комились, влюбились и расписались. И Михаил пришёл жить в маленький домик на Копыльской. Там родилась дочь Галина.

Позже Михаил Адамович Тычина заочно окончил БГУ по специальности «журналистика», работал в районной газете, в «Мінскай праўдзе», сотрудничал со множеством республиканских и со всеми слуцкими изданиями, в том числе с газетой «Кур’ер».

«Школа для мамы была не просто вторым домом. Это был её первый дом, — рассказывает дочь Галина. — Она любила работу, учеников, коллег. К ней очень хорошо относились в коллективе, это был её круг общения. Многие её ученики потом тоже стали учителями».

Уже в 1970-х, имея двоих детей, Раиса заочно окончила Бобруйский пединститут.

Мать, дочь и еврейство

Как таковой еврейской жизни в семье Раисы не было. В советское время иудейские праздники не афишировались. В Слуцке многие евреи даже не знали иногда, когда они проводились. От бедности приходилось и есть свинину, и работать в субботу.

Синагоги в Слуцке снесли ещё в 30-е. Если и оставались какие-то маленькие молельные дома, их уничтожили во время войны. Потом снесли с лица земли еврейское кладбище.

«Мы в детстве всё равно знали, что мы евреи, а если бы мы не знали, то нам бы напомнили, — рассказывает Галина Ванкевич. — У меня и у брата семитских черт нет, да и у мамы они не сильно были выражены, но нам говорили: “Вы жиды”».

Роза Иосифовна, мама Раисы, не очень хорошо знала, как правильно соблюдать традиции. Правда, готовила на Хануку драники или пончики, на Пурим пекла булочки-жаворонки с маком.

В 60-е — 70-е годы с внучкой Галиной они вдвоём ездили за мацой в Минск, привозили её в коробках из-под масла и ели на Песах (Пасху).

«Мацу продавали тогда не в синагоге, — вспоминает Галина Михайловна. — Был частный дом, огромная печь в сарае, и три-четыре здоровых мужика по пояс голые стояли у печи и делали эту мацу. Не евреи, а белорусы. Маца была тонкая, вкусная. И они зарабатывали за две-три Пасхи на новые “Жигули”».

На 9 мая в Минск на Кропоткинскую приезжало много евреев со всей Беларуси. Там лежали останки сотен тысяч расстрелянных фашистами жителей Минского гетто. Роза Иосифовна с младшей дочерью Женей, которая жила в столице, ходили туда на встречи. Ещё Роза Манюк была немного инакомыслящей и тихонько слушала по радиоприёмнику радио «Би-би-си».

А её дочь, Раиса Алексеевна, была сочувствующей большевикам и интернационалисткой, до мозга костей преданной «делу Ленина и партии». Она вообще не соблюдала никаких еврейских традиций и не была религиозной.

Основательница еврейской общины

В 90-х мировоззрение Раисы Алексеевны изменилось. Тогда уже появилась литература о том, что значит быть евреем, что нужно соблюдать. Расширились границы, в Слуцк начали приезжать в гости люди из Америки, Израиля. Они ненавязчиво показывали, что такое еврейская жизнь.

«Был 1994 год, — вспоминает Галина Ванкевич, — праздник Песах (Пасха). Мы поехали с дочкой в синагогу в Минск, чтобы купить мацу. Там сказали: «Отпускаем мацу только общинам». Какие такие общины? Мама позвонила в Минск и узнала, что есть такой Леонид Менделевич Левин, который организовывает в Беларуси еврейское сообщество. Они познакомились, Левин приехал в Слуцк, всё маме объяснил.

Собралась инициативная группа. Они по телефонной книге искали еврейские фамилии, звонили людям и приглашали их в общину. Кто-то соглашался, кто-то — нет. Очень многие евреи к тому времени уже уехали из Слуцка».

Тем не менее община собралась. Для встреч нужно было место. Нашли подвальное помещение и стали приводить его в порядок. Волонтёры общины с помощью Леонида Левина и спонсоров сделали там уютное место для сборов. Создался кружок любителей вязания, которым руководила Любовь Бродкина. Появились хор, воскресная школа для детей и другие клубы.

Община всегда была светской. Соблюдения правил еврейской жизни от участников не требовалось. Но оно приветствовалось. Все вместе стали соблюдать Шаббат. В пятницу после обеда начинали собрание с молитвы.

«Мама почувствовала свою национальную принадлежность, — говорит Галина Михайловна. — Потому что одно дело интернационализм и совсем другое — национальное самосознание. Оно более глубокое. И она рада была тому, что вокруг неё начали собираться люди — единомышленники, волонтёры.

Ни мама, ни другие не получали денег за работу в общине. Это был энтузиазм людей старого поколения, которые выросли в советское время. У них не было никакой еврейской жизни, но они её у себя возродили. То есть национальное имеет свойство прорастать из ничего».

Увековечение памяти

Слуцкая еврейская община называется «Помни!». И Раиса Тычина много сил приложила к тому, чтобы в Слуцке появился памятник жертвам гетто. С помощью райисполкома, различных фондов, слуцких организаций и простых людей, а также Леонида Левина община поставила мемориалы: сначала на месте расстрелов в Горевахе, а потом — на улице Копыльской, где сожгли жителей Слуцкого гетто.

«Мама была инициатором этого проекта, организовала открытие мемориала на Копыльской и ушла с поста председателя общины, — рассказывает Галина Ванкевич. — Ей тогда было уже 80 лет. Председателем общины стал Фридрих Фалевич, бывший узник Слуцкого гетто».

Главным достижением своей матери на посту председателя еврейской общины «Помни!» Галина Михайловна считает то, что Раисе Алексеевне удалось объединить людей. Наверное, неспроста имя Рая по-еврейски означает «подруга».

«В маме было такое свойство — делать любых людей своими добрыми друзьями, — рассказывает дочь. — Она была нетребовательная, очень тактичная. Леонид Левин её называл Раечка и когда ехал в Слуцк, привозил всю свою семью: жену и дочь Галю с зятем.

Мама смогла сплотить и собрать людей под одной крышей, обустроить вместе с ними этот забытый богом подвал. И теперь это дом, в который хочется прийти, пообщаться, попить чаю, что-то отпраздновать, попеть и поплясать. К нам приезжали высокие гости и говорили: “Да, мы бываем в дорогих шикарных синагогах, но такой сердечной теплоты и уюта, как у вас, мы больше нигде не видели”».

Читайте также: «Время собирать камни». Как музей-лапидарий возродит память о еврейском Слуцке