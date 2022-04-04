МИД Беларуси ввёл предварительную запись для проставления апостиля

В связи с большим количеством обращений для осуществления процедуры проставления апостиля/легализации официальных документов с 5 апреля 2022 г. на временной основе вводится предварительная запись граждан. Об этом сообщает МИД РБ.

Журнал записи на приём находится на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (ул. Карла Маркса, 37а).

находится на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (ул. Карла Маркса, 37а). Запись на приём ведётся по рабочим дням с 10.30 до 12.00 (не более 50 человек или 150 документов в день).

по рабочим дням с 10.30 до 12.00 (не более 50 человек или 150 документов в день). Иногородние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на приём, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией.

могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на приём, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией. В целях соблюдения очерёдности приёма просим заявителей, записавшихся заранее, в день приёма иметь при себе паспорт или водительское удостоверение.

просим заявителей, записавшихся заранее, в день приёма иметь при себе паспорт или водительское удостоверение. Приём документов осуществляется по предварительной записи по рабочим дням с 08.00 до 10.30; выдача документов — с 15.00 до 16.00.

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