Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 28 марта по 3 апреля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

 

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Публикация от Анастасия (@nastassia_korenkova)

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Публикация от POLINA SERGEEVNA (@p.barsukova_)

 

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Публикация от АЛЁНА МАРКУЗОВА (@markuzova.a)

 

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Публикация от NATALIA BURAK (@nat_burak)

 

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Публикация от 🦕🦖ПЛАТОША🦖🦕 (@_platon_2020)

 

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Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

 

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Публикация от Veronika Sergeevna (@veronika_murashkevich47)

 

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Публикация от Марина Джафарова (@djafarovamarina)

 

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Публикация от вера? (@rm_nc_hk)

 

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Публикация от Евгений (@d.ewgenij)