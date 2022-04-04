Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 28 марта по 3 апреля. «Кур’ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@nastassia_korenkova)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от POLINA SERGEEVNA (@p.barsukova_)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АЛЁНА МАРКУЗОВА (@markuzova.a)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NATALIA BURAK (@nat_burak)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦕🦖ПЛАТОША🦖🦕 (@_platon_2020)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Волкова (@annavolkova_sladkaykrasotka)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Veronika Sergeevna (@veronika_murashkevich47)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Джафарова (@djafarovamarina)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от вера? (@rm_nc_hk)