Главный госсанврач Беларуси рассказал об особенностях нового штамма коронавируса «стелс-омикрон»

В конце марта стало известно, что в Беларуси выявлен новый подвид омикрон-штамма коронавируса – «стелс-омикрон». О том, какими симптомами сопровождается заболевание новым вариантом COVID-19 и насколько он опасен, рассказал Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси, в эфире телеканала ОНТ, пишет «Беларусь сегодня».

– Мы уже фиксируем в Беларуси циркуляцию штамма «стелс-омикрон». Заразность его такая же, как и при обычном омикроне. По тяжести течения болезни, в принципе, аналогичное проявление – то есть лёгкая или средняя степень, – подчеркнул Александр Тарасенко.

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Говоря о том, какие симптомы отличают «стелс-омикрон», замминистра здравоохранения перечислил:

– Из отдельных моментов – можно говорить о том, что возвращаются такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса, диарейные проявления. Чем-то этот штамм схож с уханьским штаммом, с которым мы впервые столкнулись в 2020 году. Но по тяжести этот вариант совершенно другой. Фиксируется и бессимптомное течение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией – при данном штамме тоже.

Главный санврач Беларуси призвал граждан в вопросе противодействия ковиду доверять медикам. «Врач – это надёжный советчик. Он поставит диагноз, чётко назначит лечение», – подчеркнул Александр Тарасенко.

Он добавил: несмотря на то, что в мире получило определённое распространение движение противников вакцинации от COVID-19, белорусы достаточно активно прививались против вируса.

– Мы отмечаем, что население у нас активно прививалось и осенью прошлого года, и в зимний период. Практически 60% населения Беларуси привито двумя компонентами вакцины, которая есть в гражданском обороте. Этой цифрой я доволен, но стремимся к большему – к 70%. Не будем останавливаться, будем проводить ревакцинацию, – уверил спикер.

Ведущий ОНТ поинтересовался, насколько эффективна вакцинация против нового штамма ковида.

– По «стелсу», наверное, ещё рано судить, потому что он только начал выявляться, – ответил Александр Тарасенко. – Но если говорить про «омикрон», то вакцинация вполне действенна. Даже если отмечались заболевания среди вакцинированных, болезнь протекала в лёгкой форме. Зачастую даже в бессимптомной.