Стала свидетелем одного случая в магазине. И вот думаю: как люди не понимают, что, делая типа «доброе» дело, на самом деле совершают зло.

Я стояла в очереди. Молодые ребята на кассе покупали энергетики. Кассир засомневалась, что им есть 18 лет, попросила предъявить паспорта. Один из них показал фото паспорта в телефоне, но кассир сказала, что нужен паспорт. Я бы тоже фотке в телефоне не поверила, потому что видела, как подростки редактируют возраст на фото в паспорте, выглядит очень правдоподобно.

Женщина в очереди стала возмущаться, что кассир отказывается продавать. Когда молодые люди увидели их сторонника, то попросили «помочь» купить запрещённый товар. Женщина живо откликнулась. Она взяла у парня его телефон и приложила к терминалу. Как только она это сделала, парень схватил энергетик, телефон и поспешил к выходу. Тут выяснилось, что платёж не прошёл, женщина побежала за подростками, потому что иначе ей пришлось бы платить самой. Вся очередь уже наблюдала за происходящим.

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Подросток вернулся, возмущался, что «деньги списали», что больше телефон он прикладывать не будет. Одна из покупательниц в очереди сказала, что телефоном сейчас рассчитаться нельзя, если деньги вроде как списались, они потом вернутся. Объяснила ему, что нужно обращаться в свой банк. Он стоял ждал, пока деньги вернутся назад, пытался пожаловаться другим сотрудникам магазина, но так и ушёл… Товар пришлось вернуть. Как будто сама Вселенная не хотела, чтобы он купил этот энергетик…

Я сразу вспомнила про свою дочь. Ей 15 лет. Однажды она мне призналась, что тоже спокойно покупала энергетики в магазине, у неё никто не спрашивал документы.

Почему люди, которые продают или помогают купить энергетик детям, не думают, что подрывают их здоровье! Уже и исследования проводили и доказали, что у ребёнка могут возникнуть проблемы с сердцем, с психикой, нервами, повышаться давление и ещё много чего. Такие «сердобольные покупатели», типа этой женщины, не только закон нарушают, но и открыто вредят детям!

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