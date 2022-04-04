Пожилые жители деревни Вынищи Слуцкого района столкнулись с проблемой — с ближайшей фермы забрали лошадь. И теперь некому помочь боронить огороды и обгонять картофель, а также убирать урожай осенью. Пенсионеры рассказали «Кур’еру», почему для них это настоящая беда, а директор хозяйства пообещал, что постараются решить этот вопрос.

Жители деревни Вынищи пояснили корреспонденту «Кур’ера», что лошадь принадлежит филиалу ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат». Животное использовалось на местной ферме в качестве рабочей силы. Сельчане брали кобылу для сельскохозяйственных работ на своих участках, для перевозки дров и навоза.

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Когда на соседней ферме в Ануфровичах недавно пал конь, лошадь из деревни Вынищи забрали туда. Пожилые сельчане считают кобылу своей, потому что проработали в хозяйстве и в деревне всю жизнь. И в советские времена было заведено, что колхозные лошади помогали по хозяйству.

Мария Петровская, которая живёт в Вынищах, говорит, что их кобыла умела работать на земле. «Она старая, обученная, спокойная, поэтому её и забрали, — делает выводы случчанка. — В деревне жителей под 50 коренных. Только пару человек работают в хозяйстве, остальные — пенсионеры. Ещё есть дачники. Даже им как обработать кусок огорода без коня?

Если запахать землю, то нанимаем трактор. А её же надо бороновать, потом два раза обогнать картофель. А чем, если нет лошади? Осенью тоже кобылой разгоняли ряды и выбирали картофель. Теперь и не знаю, как быть».

Лариса Круковская, которая до пенсии работала почтальоном, рассказала, что 15 лет назад в деревне было 184 пенсионера, а сейчас — только 34.

«Трактористу за вспашку платим 5 рублей за сотку. А как обогнать, заборонить? Без коня никак. На ферме в Леньках есть лошади, забирали бы оттуда», — рассказала Лариса.

На самой ферме в Вынищах работники рассказали «Кур’еру», что люди при помощи кобылы могли не только обгонять огороды, но и, например, развозить навоз по участку. И уверены, что «один конь в деревне должен быть».

Владимир Метельский, директор филиала ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», в разговоре с корреспондентом «Кур’ера», пояснил, что лошадь перевели на ферму в Ануфровичи из-за производственной необходимости. Там почти 500 голов и молодняк, которым надо подвозить корм. А на ферме в Вынищах остался один сарай с коровами, которых кормят с помощью кормораздатчика.

Владимир Метельский пояснил, что в хозяйстве есть лошади, но они не обучены. Сейчас он ищет коня для деревни Вынищи. «Поменяем или купим рабочую лошадь, чтобы её не надо было обучать. Людей не бросаем, помогаем, чем можем. Постараемся решить вопрос», — сказал он.

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