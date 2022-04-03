События в современном мире меняются с молниеносной скоростью, а вместе с ними меняются и курсы валют. На данный момент известно о существовании более 250 различных денежных единиц, которые принадлежат разным странам и колебаниями своей стоимости напрямую влияют на стоимость товаров и услуг. Чтобы совершать выгодные сделки, людям приходится постоянно следить за курсом доллара, евро и других валют. Но почему бы представителям всех стран не объединиться и не создать одну, единую валюту для всего мира? Людям не придётся настолько тщательно следить за новостями, цены за все товары и услуги станут одинаковыми, да и вообще жить станет намного легче. К сожалению, мир устроен гораздо сложнее и создать единую валюту для всего мира в современном мире практически невозможно, пишет Hi-news.

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Попытки создать единую валюту

Если вы когда-нибудь задумывались, почему человечество до сих пор не создало общую для всех стран валюту, вы не одни. Идея создать общемировую денежную единицу многократно обсуждались представителями многих стран. Однако, воплотить эту идею в реальность гораздо труднее, чем может показаться.

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На протяжении многих лет стать единой мировой валютой пытался американский доллар. Отчасти, ему это удалось. На сегодняшний день доллар по праву считается мировой валютой, потому что большая часть интернациональных сделок производятся именно при помощи неё. Американский доллар приобрёл настолько важный статус в 1940-е годы, потому что после сложных военных времён только он считался наиболее стабильным. С того времени и по сей день многие страны хранят свои сбережения именно в этой валюте.

Доллар не может стать единственной валютой в мире потому, что влечёт за собой определённые риски. Например, никто не знает, что с ней будет в будущем — может, она внезапно обесценится? Наибольшую конкуренцию доллару составляет разве что созданный в 1999 году евро. Он был разработан специально для европейских стран, и сегодня является второй после доллара валютой в плане важности для мировой экономики.

Минусы общемировой валюты

На самом деле, создание единой для всего мира валюты несёт в себе гораздо больше рисков. Есть много плюсов общей денежной единицы — за курсом следить не нужно, стоимость товаров и услуг везде одинаковая и так далее. Общей валюте особенно могли обрадоваться путешественники, потому что им бы не пришлось думать, как выгоднее обменять валюту.

При всех этих плюсах, у теоретической единой валюты есть огромное количество минусов, которые способны значительно усложнить жизнь обычных людей. Взять, к примеру, одинаковую стоимость за все продукты — это очень опасное явление. Ведь не стоит забывать, что во всех странах разный уровень средней заработной платы. Вполне может сложиться ситуация, при которой жители одних государств смогут позволить себе всё что угодно, а одни будут с трудом выживать на продуктах первой необходимости.

В некоторых источниках говорится, что создание единой валюты вовсе может привести к катастрофе. Такое может произойти, если в мире внезапно произойдет кризисная ситуация, которая негативно скажется на ценности общемировой валюты. При наличии нескольких валют, страны смогли бы просто начать хранить свои сбережения в других активах, а при наличии денег только одного вида, такое невозможно.

Исходя из всего перечисленного выше, можно сделать вывод, что создание единой валюты невозможно без наличия общего мирового правительства. Многим странам гораздо удобнее и безопаснее пользоваться собственными денежными единицами. К тому же, как можно понять, наличие всего лишь одной валюты является очень рискованной затеей, которая может привести к катастрофе.