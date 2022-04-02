Недоступность некоторых сервисов и прекращение поставок товаров отдельными мировыми компаниями — на корпоративном уровне это в основном пока главные последствия причастности Беларуси к российской «спецоперации» в Украине.

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По крайней мере, в первые три недели военных действий массового исхода западного бизнеса из Беларуси, как это произошло в России, не наблюдалось. Решение же приостановить работу или закрыть предприятия и магазины приняли и вовсе единицы из работающих здесь компаний. Численность занятых в них сотрудников не превышает двух тысяч человек.

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Но не нужно быть провидцем, чтобы предсказать, что это только начало исхода иностранного бизнеса. В случае более глубокого и широкого втягивания нашей страны в конфликт количество безработных стремительно пойдет вверх.

«Белорусы и рынок» изучили, в каких секторах западные компании за эти годы нахантерили больше всего белорусских сотрудников, и составил топ-15 крупнейших, но в свете складывающейся ситуации теперь и рисковых работодателей.

Кто ушёл

Свернуть свой бизнес на территории Беларуси после трёх недель с начала военных действий решили несколько десятков структур. Из представителей реального сектора, имевших здесь вполне осязаемые и выраженные в заводах и магазинах активы, публичные и официальные заявления по этому поводу последовали от одной финской и двух литовских компаний.

Первой, по итогам состоявшегося 5 марта 2022 года заседания совета директоров, его сделала финская Olvi Group. В сообщении для биржи финны «решительно осудили нападение на Украину» и в связи с этим объявили, что прекращают экспорт в Россию и Беларусь, приостанавливают инвестиции в Беларусь и начинают выход с белорусского рынка, после того как позаботятся о сотрудниках входящей в группу компании «Лидское пиво». На белорусском предприятии трудилось около 840 человек — это 40 % от всех сотрудников группы и больше, чем в любой другой структурной единице Olvi Group в Финляндии, Эстонии, Литве, Латвии и Дании.

Решение руководства Olvi Group — очень смелое, поскольку чревато серьёзными последствиями для всего бизнеса. «Лидское пиво» — важнейший актив Olvi, который на протяжении последних четырёх лет (включая 2021-й) являлся крупнейшим производителем напитков на белорусском рынке. На него приходилось около четверти всех бизнес-операций группы. В частности, в прошлом году белорусский бизнес обеспечил 33 % объёма продаж и 24 % операционной прибыли Olvi Group, а «Лидское пиво» принесло около четверти чистой выручки от экспорта в Россию. Произведенные в Лиде напитки поставлялись также в Литву и Польшу.

Следующей, кто объявил об уходе с белорусского рынка, стала литовская мебельная группа SBA Group. Её руководство во главе с основным владельцем Арунасом Марцинкявичюсом в начале марта заявило, что из-за событий в Украине остановит «на неопределённое время» фабрику «Мебелайн» в Могилёве.

Это предприятие было запущено в 2013 году с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития и за относительно короткое время превратилось в одного из лидеров деревообрабатывающей промышленности Беларуси. «Мебелайн» специализируется на выпуске корпусной мебели для заказчиков в Европе и некоторых странах Востока. По итогам прошлого года фабрика выпустила и реализовала продукции на 48 млн евро, или около 13 % от всего объема продаж SBA Group. Теперь 800 её сотрудников временно остались без работы, это примерно 20 % всего штата литовской группы.

В десятых числах марта о прекращении своей деятельности в Беларуси объявила и литовская компания Green Genius, входящая в состав многопрофильной группы Modus Group. В соответствующем релизе она обосновала своё решение использованием территории Беларуси в «продолжающейся военной агрессии против Украины» и желанием сосредоточиться на развитии бизнеса на других европейских рынках.

До этого времени Беларусь была одной из семи стран, где Green Genius построила и управляла солнечными, ветряными и биогазовыми электростанциями. На белорусском рынке её активами были восемь биогазовых и один солнечный источник возобновляемой энергии. Их общая установленная мощность составляла 15,6 МВт — всего 1 % от управляемых Green Genius объектов. В штате белорусских компаний было 60 человек.

«Это инфраструктурные проекты, которые, к сожалению, нельзя просто взять и передать. Кроме того, мы чувствуем ответственность не только перед нашими партнерами, но и перед сотрудниками, которые уже много лет являются частью нашей команды. Поэтому мы работаем с финансовыми партнерами, юристами, консультантами и другими заинтересованными сторонами, чтобы найти наилучшие и быстрые решения в сложившейся ситуации», — сообщили в Green Genius по поводу ухода с белорусского рынка.

У кого 1000+

Olvi Group и SBA Group — одни из крупнейших компаний с западным капиталом в Беларуси. До недавнего времени они входили в первую двадцатку по количеству созданных здесь рабочих мест.

Газета «Белорусы и рынок» на основании отчётов и пуб­личной информации составила список самых значимых для белорусской экономики бизнесов из США и Европы. В них число занятых превышает или близко к тысяче человек. В этих пятнадцати компаниях до недавних пор работало примерно 30 тысяч человек. Всего, по оценкам экспертов, совокупный штат западных бизнесов на территории Беларуси может доходить до 60–70 тысяч сотрудников.

1. EPAM Systems

Разработчик программного обеспечения, который с середины 2000-х контролируют американские инвестфонды, продолжает оставаться крупнейшим работодателем в белорусской IT-отрасли и по совместительству стал лидером нашего топ-15.

До 2021 года Беларусь была для EPAM Systems главной производственной локацией: в многочисленных центрах разработки на ее территории трудилось более 10 тысяч сотрудников. Но по итогам прошлого года она уступила первенство Украине, которая после президентских выборов тысячами начала принимать белорусских специалистов. Согласно отчету EPAM Systems, в 2021 году Беларусь стала единственной страной, где число сотрудников не выросло, а уменьшилось. На конец прошлого года в местных офисах осталось 9,4 тысячи человек. Для сравнения: в Украине до начала военных действий в EPAM Systems работало более 12,4 тысячи сотрудников.

2. VMG

Могилёвская фабрика «ВМГ Индустри», входящая в состав литовского деревообрабатывающего холдинга VMG, сначала тоже была названа среди предприятий, которые приостанавливают деятельность на территории Беларуси, однако вскоре руководство VMG опровергло эту информацию.

«Разработан и введён в действие план оперативных мер по диверсификации производства и поставок. Что касается сложностей по доставке и реализации мебельной продукции, с которыми столкнулась компания после заявлений потребителей из Евросоюза о санкциях в отношении Беларуси и России, то они не носят критичного характера. Группа не намеревается проводить никаких сокращений работников и планирует в сжатые сроки диверсифицировать поставки продукции в полном объёме», — сказано в специальном пресс-релизе.

На «ВМГ Индустри», которая специализируется на выпуске древесно-стружечных плит, мебели и деталей из клееной древесины, занято более 2 тысяч человек. Предприятие является крупным поставщиком для сети IKEA. На территории Беларуси VMG принадлежат также фабрики «СВУДС Экспорт» в Борисове и «ВМГ ВудАрт» в Витебске.

Общее число занятых в белорусском бизнесе литовского холдинга превышает 3 тысячи человек.

3. А1

В телекоммуникационной компании А1 — структурной единице австрийской группы A1 Telekom Austria Group — на конец прошлого года работало более 2,7 тысячи человек. В это число входят и специалисты, которые обслуживают управляющиеся австрийским капиталом на территории Беларуси дата-центр и крупнейшую в стране солнечную электростанцию недалеко от Брагина.

4. Кesko

Самый крупный финский работодатель в нашей стране — ретейлер Кesko. С недавних пор он единолично управляет сетью DIY-гипермаркетов «ОМА».

В активах финнов в Беларуси значится и бывший колхоз в Березинском районе, а всего в местном бизнесе занято около 2,7 тысячи сотрудников.

5. Yum! Brands

Один из мировых гигантов общепита продал франшизу своего бренда KFС белорусским партнёрам в 2015 году.

Сегодня под вывеской KFC работают два франчайзи – «Бел Фуд Сервис» и «КреативФудС-Восток», общее количество сотрудников у которых в конце прошлого года перевалило за 2 тысячи человек.

6. Bain Capital

В белорусской сети Dominoʼs Pizza, франчайзи которой является «Доминоспицца», в настоящее время около тридцати пиццерий и более 1,2 тысячи сотруд­ников.

Первая точка знаменитого бренда появилась в нашей стране в 2015 году.

7. Godel Technologies

Британская IT-компания работает на белорусском рынке с 2003 года и стала одним из пионеров Парка высоких технологий, в состав которого вошла в 2007 году.

За это время этот бизнес, имеющий центральный офис в Манчестере, создал сеть центров разработки в Минске и нескольких областных городах. Осенью прошлого года в них трудилось более 1,2 тысячи человек, хотя Godel Technologies, как и большинство оперирующих в Беларуси IT-бизнесов, вовлечена в релокацию своих сотрудников в другие страны.

8. Kronospan

Лидер белорусской деревообработки уже к 2017 году довёл число сотрудников на местных предприятиях до тысячи человек, а в последующие годы привлек ещё более 500 специалистов, которые трудятся на фаб­риках и хабах Kronospan в Сморгони, Могилеве и под Гродно.

Австрийский холдинг производит в Беларуси ДСП, МДФ, ориентированно-стружечные плиты, напольные покрытия, металлоконструкции и смолы.

9. McDonald’s

К своей первой тысяче сотрудников McDonald’s пришёл ещё в начале 2010-х, когда оперативное управление белорусским подразделением осуществлялось региональным офисом в Москве. В 2015 году в рамках новой стратегии франшиза на Беларусь, а также на Казахстан и некоторые регионы России была продана компании «КСБ Виктори Рестораны», которой владеет казахстанский бизнесмен Кайрат Боранбаев.

При «КСБ Виктори Рестораны» число ресторанов в Беларуси превысило 25 заведений, а штат сотрудников приблизился к 2 тысячам человек.

10. Mart Inn Food

Семейный розничный проект двух миноритарных акционеров литовского ретейлера Maxima Миндагауса и Гинтараса Марцинкявичюсов на территории Беларуси стартовал в 2012 в году.

В местную сеть, которая с течением времени приобрела белорусское название «Марцін», входят около трёх десятков магазинов, в которых трудоустроено более тысячи человек.

11. RZB Group

«Приорбанк» — старейшая и по-прежнему крупнейшая западная инвестиция в финансовый сектор Беларуси. С 2003 года белорусское учреждение является членом австрийской RZB Group — до недавнего времени одной из самых активных банковских групп на территории стран Восточной Европы и бывшего СССР.

Внедрение современных бесконтактных банковских технологий внесло серьезные изменения в штатную численность «Приорбанка». Если в конце 2000-х в его системе работало свыше 2,3 тысячи человек, то в настоящее время их число сократилось примерно до 1,6 тысячи.

12. Restaurant Brands International

Американский владелец бренда Burger King в 2015 году доверил развитие своей франшизы основателям крупнейшего дистрибуционного холдинга Беларуси «Мостра-групп».

За последующие годы они отрыли около сорока ресторанов, в которых работают более тысячи человек.

13. SFG Group

По итогам прошлого года фабрика Milavitsa и её белорусская торговая сеть из шестидесяти магазинов, владельцами которых является эстонская SFG Group, нарастили производство и продажи на местном рынке почти на 6 %. Согласно отчету SFG, объем реализации продукции группы превысил 11,5 млн евро.

Из более чем 1,6 тысячи работников, которые числились в штате SFG Group на конец 2021 года, около тысячи трудятся в белорусских компаниях.

14. Stadler

Завод «Штадлер Минск», открытый швейцарским холдингом в 2014 году в Фаниполе, стал одной из крупнейших западных инвестиций в белорусскую экономику в 2010-х годах.

На предприятии занято около полутора тысяч человек. Предполагалось, что к 2022 году их число прирастёт 150 новыми сотрудниками.

15. Carlsberg Group

Примерно тысячу сотрудников объединил в белорусскую команду датский пивоваренный концерн Carlsberg. Он является владельцем известного местного производителя пива завода «Аливария».