С поставками многих продуктов, которые не производит Беларусь, могут начаться проблемы, а цены вырастут даже на отечественные товары.

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Анализ белорусского рынка импортного продовольствия выполнила исследовательская компания InComeIn.

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Исследование показало, что критически или сильно зависит от импортных поставок не менее 28% потребляемого белорусами продовольствия, сообщает «Белорусы и рынок».

Это следующие группы продтоваров:

фрукты, орехи и отдельные овощи (прежде всего томаты);

некоторые злаки, которые не выращиваются в Беларуси (прежде всего рис);

чай и кофе;

рыба и морепродукты;

растительные масла.

Эта доля может быть ещё выше, поскольку в статистику потребления домохозяйств не входят чай и кофе, соки и напитки.

Рис не пропадёт, а гречка может

Рис в Беларусь поставляется в основном из России (реимпортом) и напрямую из Индии и Пакистана. Эти страны не оказывают санкционного давления на Беларусь. Проведение валютных расчётов с ними может быть осложнено из-за настороженности банков-корреспондентов в отношении белорусских контрагентов, однако в отношении продовольствия такой сценарий наименее вероятен.

Крупные импортёры круп пока не видят сложностей на этом направлении: контрагенты не останавливают сотрудничество, нет проблем с осуществлением платежей. Не требуется менять и логистику: например, из Индии рис идёт морем до российских портов, а уже оттуда поставляется в Беларусь.

Так, в одной из компаний-импортёров сообщили, что не заметили никаких изменений ни в условиях, ни в тарифах импорта из Индии и Пакистана. В то же время есть проволочки с поставками из России – партнёры не могут быстро сформировать стоимость.

89% импорта гречихи (в стоимостном объёме) в 2021 году осуществлялось из России и ещё 8% обеспечивала Украина. В этой группе положение дел осложняется тем, что Россия до конца августа ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а поставки из Украины невозможны из-за военных действий. Это ставит под угрозу 60% внутреннего рынка гречневой крупы, создавая предпосылки для роста цен даже при их жёстком административном регулировании.

Однако особенность продовольственного рынка в том, что, как правило, формируется запас зерновых и круп. На начало 2022 года в торговых организациях был создан запас гречневой крупы в размере более 1 тыс. тонн, что соответствует примерно 73% от среднемесячного объёма розничных продаж.

Фрукты рискуют сильно подорожать

Фруктовый и овощной рынок, напротив, уже ощутил значительное ухудшение ситуации. Помимо валютного шока и осложнённого доступа к заёмным оборотным средствам, с которыми столкнулись все импортёры, поставщики фруктов испытывают ряд дополнительных негативных последствий.

Во-первых, это полная остановка поставок из Украины. Из этой страны активно ввозились картофель (43% от общего объёма импорта в натуральном выражении в 2021 году), белокочанная капуста (31%), морковь и свёкла (56%), яблоки (6%).

Во-вторых, это осложнённая логистика из причерноморских (в том числе Турции) и других стран, откуда продукция поставлялась через Украину.

Это может потребовать изменения ранее наработанных торговых цепочек. В частности, в одной из компаний-импортёров сказали, что прорабатывают возможность переключиться с привычных направлений на более плотную работу с Северной Македонией и восточными странами.

Ситуация уже привела к спекулятивному росту оптовых валютных цен на фрукты и овощи в Европе, а также к повышению стоимости фрахта. По оценкам, издержки в валюте с 24 февраля уже выросли по разным товарным группам на 20-30%, и если военные действия вскоре не закончатся, то возможен дальнейший рост.

Поставщики овощей и фруктов находятся в более сложной ситуации по сравнению с другими белорусскими импортёрами ещё и из-за норм постановления правительства о контрсанкциях, которое действует с начала 2022 года. По нему закупка плодоовощной продукции в ряде стран (в Евросоюзе, США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии) возможна только в рамках специально выделенной квоты.

Кроме того, административное регулирование цен и торговых надбавок грозит сделать поставки некоторых товаров экономически нецелесообразными.

Вместе с тем валютные и другие риски изменили условия работы оптовиков с ритейлерами. По словам собеседницы, свыше 80% белорусских импортёров фруктов уже перевели всех клиентов на предоплату, чтобы не допустить роста проблемной дебиторской задолженности.

Главным негативным фактором для отрасли на данный момент остаётся угроза падения реальных доходов населения. В этом случае спрос будет сжиматься и концентрироваться на более доступных товарах. Например, с винограда и апельсинов белорусские потребители перейдут на яблоки. Рынок может значительно сузиться.

Без масла, но с рыбой

Ситуация, в которой находятся импортёры рыбы, несколько проще. Основные поставки ведутся из Норвегии и Исландии, более 10% ввозится из России. Иностранные партнёры не меняли планы сотрудничества, сложностей в проведении расчётов с ними на данный момент нет.

Основная проблема, с которой столкнулись поставщики рыбы, связана с транспортным коллапсом. Длительные простои увеличивают стоимость доставки. Однако один из крупных импортёров затруднился оценить дополнительные издержки, ставшие следствием военных действий, поскольку транспортные расходы организаций устойчиво росли с осени 2021 года и, скорее всего, тренд продолжался бы и в мирных условиях.

Крайне сложной остаётся ситуация на рынке растительных масел. Украина и Россия обеспечивали до 80% всего мирового экспорта подсолнечного масла, в том числе более половины рынка приходилось на Украину. Остановка переработки подсолнечника и экспорта масла из этой страны уже приводит к ограничению мирового предложения, вызывая рост цен. Мировые цены на подсолнечное масло выросли с USD 1 380 в январе 2022 года до USD 1 472 в феврале. Апрельские, майские и июньские фьючерсы уже достигли 1 600 долларов за тонну.

Беларусь в основном импортирует масло из России, но очевидно, цены на этом рынке будут подвержены общему повышательному тренду, несмотря на ослабление российского рубля. К тому же на отдельных рынках (например, сахарном) российские заводы уже фиксируют цены в долларах при расчётах с российскими покупателями (например, кондитерскими фабриками). В других случаях цена формируется исходя из курса, превышающего официальный.

С рынком подсолнечного масла тесно связаны цены на другие масла, применяемые в пищевой промышленности, в том числе на пальмовое.

От швейцарского шоколада белорусы готовы отказаться

Товарные группы, в высокой степени зависимые от импортных поставок

От 30% до половины розничных продаж приходится на импорт в группах:

шоколада и других сахаристых кондитерских изделий;

мучных кондитерских изделий;

отдельных свежих овощей (кроме картофеля) и грибов;

фруктовых и овощных соков;

макаронных изделий;

виноградных вин и алкогольных напитков на их основе.

По всем этим позициям, за исключением алкогольной группы, продукция ввозится в основном из России и Украины.

Многие из этих позиций воспринимаются потребителями как необязательные покупки, поэтому в условиях кризиса их потребление будет сокращаться.

Дорожать будет всё

Продукты, потребность в которых Беларусь закрывает самостоятельно, тоже будут дорожать. Себестоимость их производства значительно возрастёт из-за удорожания зерновых и, следовательно, кормов для животноводческого комплекса.

Импортное продовольствие будет дорожать вследствие:

изменения и удлинения логистики (из-за отказа ряда мировых логистических компаний сотрудничать с Беларусью, отказа в предоставлении контейнеров, закрытия украинского и черноморского направлений поставок, очередей на границах и роста ставок на перевозки);

общего роста мировых цен из-за геополитической неопределённости и ожидания дефицита. Рост будет тем выше, чем больший объём мирового экспорта обеспечивали Россия и Украина. Прежде всего это зерно, растительные масла, кукуруза;

валютных рисков и девальвационных ожиданий, а также сомнений российских и белорусских компаний в возможности свободной покупки валюты по незавышенному курсу.

Учитывая, что уже сейчас иностранные поставщики повышают валютные цены на 20-30%, можно ожидать дальнейшего пропорционального повышения рублевых цен на импортные продукты питания (за исключением случаев, когда в спекулятивных надбавках уже учтены эти риски). Конечные цены будут зависеть от того, каким будет ценовое госрегулирование. При сохранении жёстких ограничений можно ожидать сокращения ассортимента, поскольку поставки некоторых позиций будут экономически нецелесообразными.