16-летний подросток делал вид, что ходит на уроки, а на самом деле втайне взломал сайты на $14 миллионов

Каждое утро 16-летний подросток спускался из своей комнаты вниз, завтракал и уходил на уроки. По крайней мере, так считали его родители. В реальности паренёк втайне занимался совсем другим и вместо уроков взламывал сайты, заработав к 16 годам 14 миллионов долларов, пишет Trendymen.

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В конце прошлого года крупнейшие технологические компании мира, такие как Microsoft, Okta, Nvidia, Ubisoft, Samsung и Vodafone были атакованы совершенно новой хакерской группировкой. До момента атаки о команде Lapsus$ никто не слышал даже в профессиональных кругах.

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Но сразу после взлома компаний участники группировки стали настоящими звёздами. Членам команды удалось взломать Nividia и на основе полученной информации создать инструмент для обхода снижения способности новых видеокарт майнить криптовалюты. Инструмент Lapsus$ продали за миллион долларов.

В начале марта та же группировка получила доступ к серверным административным консолям Okta — крупному поставщику систем управления доступом и идентификацией. Атака хакеров затронула миллионы клиентов Okta.

Выйти на след одиозной группировки помог правоохранителям внутренний конфликт. После ссоры бывшие бизнес-партнёры просто выложили личный адрес лидера Lapsus$ в открытый доступ.

Уже через 40 минут представители властей были у нужного дома. Им открыли совершенно обычные люди — как выяснилось позже, родители главы Lapsus$. Сам же лидер спустился из своей комнаты: 16-летний парень сразу же признал, что занимался взломом сайтов вместо уроков.

Состояние лидера Lapsus$ оценили в 14 миллионов долларов. Пока ему запрещено пользоваться компьютером, и это всё наказание.