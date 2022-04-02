По одной букве в минуту: парализованный пациент заговорил с помощью импланта в мозгу

На последней стадии бокового амиотрофического склероза (БАС) пациенты полностью лишаются способности двигаться, рассказывает «Вокруг света».

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Недавно учёные смогли внедрить в мозг полностью обездвиженного пациента нейроинтерфейс. Технология основана на слуховой модальности, а не движениях глаз, как раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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Исследователи начали работать с 36-летним пациентом в 2018 году, когда он ещё мог контролировать движения глаз. Тогда учёные имплантировали в моторную кору его мозга две матрицы из 64 микроэлектродов.

После операции они попытались установить связь с пациентом привычным способом — через движение глаз, но частота мозговой активности не менялась.

Затем медики решили использовать для связи с пациентом слуховую модальность. Мужчина научился сопоставлять звуки, которые слышал через колонку, с частотой нейронной активности своего мозга. Он удерживал тон обратной связи в диапазоне от 120 до 480 Гц. Верхний и нижний ряды диапазона соответствовали ответам «да» и «нет».

Используя такой метод, пациент «набирал» одну букву в минуту, а далее составлял из них слова и предложения. Через три недели он уже мог составлять простые фразы и общаться с персоналом и своими родными.

Так, пациент мог попросить окружающих изменить положение его тела, высказаться о своих музыкальных предпочтениях и сказать, что любит своего сына. Но способность мужчины к написанию слов постепенно снизилась, теперь он только односложно отвечает «да» или «нет».

Исследовательская группа взяла на себя обязательство поддерживать работу устройства до тех пор, пока пациент будет им пользоваться.

Если новая технология докажет свою эффективность, тысячи людей смогут общаться со своими семьями и персоналом по уходу, считает нейроинженер из Университета Эссекса Райнхольд Шерер. Но, увы, стоимость интерфейса очень высока для повсеместного использования.