«Он что-то знал: 2 апреля, весна, новогодняя ёлка на балконе». Фотографии заснеженного Слуцка

Снег на Случчине начал падать ещё 1 апреля. Люди восприняли это как первоапрельскую шутку весны. Но утро, 2 апреля, было типично зимним. Смотрите подборку фото.

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Зимой никто не мог предугадать, что в начале апреля в Слуцке выпадет снег. Но, глядя на два окна в разных квартирах и балкон, кажется, что хозяева что-то знали 🙂 Центральная улица, дома в районе от «Свежего хлеба» до «Бирюзы». Наверняка и в других местах города можно увидеть подобные новогодние украшения.

Уже с понедельника в Слуцке прогнозируется плюсовая температура, а в четверг может быть даже до +10.