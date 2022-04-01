Что нужно знать, прежде чем бурить скважину для воды

Многие случчане живут в частных домах и решают проблему водоснабжения самостоятельно.



Специалисты, работа­ющие в сфере бурения, рассказали, нужно ли получать разрешение на скважину, как правильно выбрать место, какие трубы прослужат дольше.

Как выбрать место

Владельцы участков при выборе места для скважины ориен­тируются на её назначение. Если скважина нужна только для полива огорода, то лучше её устроить рядом с ним. Если для водоснабжения дома, то лучше ориен­тироваться на близость к месту установки насосного и иного оборудования.

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Как найти воду

Подземные воды есть практически везде, но на разной глубине. При копке неглубоких колодцев можно ориентироваться на поверхностные признаки. Но при устройстве глубоких скважин нужно производить разведочное бурение.

Бурение скважины не рекомендуется вблизи скотомогиль­ников, кладбищ, свалок, туалетов и т.д. Всё, что впиталось в землю, со временем проникнет в скважину и будет засорять воду.

Какие бывают скважины

Артезианские скважи­ны глубиной от 60 до нескольких сотен метров, где водозабор осуществляется из известковых пород. Они защищены от поверхностного загрязнения и считаются наиболее чистыми. Срок исполь­зования артезианской скважины — более 30 лет.

Скважины, где водозабор происходит из песочных слоёв. Эти скважины мельче, чем артезианские, и хуже защищены от поверхностного загрязнения. Срок их использования — около 25-30 лет. Именно такие скважины чаще всего используются для водоснабжения личных подворий.

Самые мелкие — это так называемые «абиссинские колодцы». С их помощью можно добыть воду из верхних водоносных горизонтов. Вода в такой скважине быстрее всего загрязняется, и срок службы невелик из-за заиливания.

В какое время года лучше бурить скважину

Бурить скважи­ну можно в любое время года. Всё зависит от способа, применяемого оборудования и квали­фи­кации специалистов. Оптимально это делать при плюсовой температуре, но возможно до -6 гра­дусов. В холода бурить труднее, поскольку вода при отрицательных температурах замерзает.

Какие трубы выбрать

По соотношению «цена-качество» хорошо себя зарекомендовали специальные трубы из ПВХ. Этот материал химически неактивен, поэтому пригоден для питьевого водоснабжения. Срок гарантии на эти трубы — до 50 лет.

Металлические трубы со временем ржавеют, вступают в реакцию с химическими веще­ства­ми, находящимися в грунте, и быстрее приходят в негодность. Трубы из нержавеющей стали самые дорогие.

Как происходит бурение

Чтобы сделать глубокую скважину с более качественной питьевой водой, без техники и механизмов не обойтись. Процесс бурения скважины состоит из нескольких этапов:

разведочное бурение и определение водоносного горизонта с наилучшими показателями грунтов;

монтаж обсадной трубы (она применяется для опускания труб), обсыпка затрубного пространства;

раскачка скважины до визуально чистой воды.

Нужно ли разрешение

На скважину глубиной до 20 метров разрешение не надо. Специальное разрешение нужно только для артезианских скважин для промышленного использования.

В отделе архитектуры и строительства Слуцкого райисполкома пояснили: чтобы пробурить скважину на собственном участке по всем правилам, нужно прийти на консультацию к специалисту (каб.223, 226). С собой нужно иметь технический паспорт и план земельного участка.

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